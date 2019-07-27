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Büfeden 150 paket sigara çalan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

SİVAS'ta bir büfeden 150 paket sigara çalan N.H., polis ekiplerince yakalandı.

Büfeden 150 paket sigara çalan şüpheli yakalandı

Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bir büfeden 150 paket sigara çalan N.H., polis ekiplerince yakalandı.
Olay, 20 Temmuz'da Gültepe Mahallesi'nde bulunan Ömer C.'ye ait büfede meydana geldi. Sabah iş yerine gelen Ömer C., büfesindeki 150 paket sigaranın yerinde olmadığını fark edince, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, büfenin çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede, sigaraları çalan kişinin N.H. olduğu tespit edildi. Daha önce de büfeye müşteri olarak geldiği belirlenen N.H., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.H., çıkarıldığı mahkeme tarafından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Büfeden 150 paket sigara çalan şüpheli yakalandı

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