HABER

Büfeden 150 paket sigara çalan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 21:22 | Son Güncelleme

SİVAS'ta bir büfeden 150 paket sigara çalan N.H., polis ekiplerince yakalandı.

Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta bir büfeden 150 paket sigara çalan N.H., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 20 Temmuz'da Gültepe Mahallesi'nde bulunan Ömer C.'ye ait büfede meydana geldi. Sabah iş yerine gelen Ömer C., büfesindeki 150 paket sigaranın yerinde olmadığını fark edince, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, büfenin çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede, sigaraları çalan kişinin N.H. olduğu tespit edildi. Daha önce de büfeye müşteri olarak geldiği belirlenen N.H., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.H., çıkarıldığı mahkeme tarafından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntemİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntem
Çarptığı sürücüyü altına alarak sürükledi, aracını bırakıp kaçtıÇarptığı sürücüyü altına alarak sürükledi, aracını bırakıp kaçtı
Su kuyusuna düşen köpeği AFAD kurtardıSu kuyusuna düşen köpeği AFAD kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.