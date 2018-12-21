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Büfeden 6 meyve suyu hırsızlığına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 15:06 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bir büfenin buzdolabının camını kırarak 6 meyve suyu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Onur A.

Büfeden 6 meyve suyu hırsızlığına tutuklama

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bir büfenin buzdolabının camını kırarak 6 meyve suyu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Onur A. (18), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde Canik ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, büfe sahibi sabah saatlerinde dükkanı açmaya gittiğinde soğuk içeceklerin bulunduğu buzdolabının camının kırık olduğun fark edip, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İş yeri sahibi, dolapta 6 meyve suyunun çalındığını söyledi. Yapılan incelemelerde hırsızlığı Onur A.'nın gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Onur A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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