HABER

Büfeden hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 10:02 | Son Güncelleme

Edirne'de bir büfeden hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde, büfeden hırsızlık zanlıları aynı büfeye yeniden geldiklerinde polis tarafından gözaltına alındı. 3 zanlının büfeden hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Bayrambey Mahallesi Enez Caddesi'ndeki bir büfeye 3 kişi alışveriş yapmak için geldi.

Şüphelilerin iş yerinden ayrılmalarının ardından içki raflarındaki eksikliği fark eden büfe sahibi güvenlik kameralarını incelediğinde, bu kişilerin raflarda bulunan içki şişelerini montlarının içerisine gizleyerek çaldıklarını gördü.

Büfe sahibinin durumu İpsala Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ederken bir hafta sonra aynı kişiler büfeye tekrar geldi. Büfe sahibinin ikinci ihbarı üzerine olayla ilgili yabancı uyruklu M.A, Ö.H, B.B ve A.M. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından İpsala Adliyesi'ne sevk edilen M.A, Ö.H, B.B tutuklandı, A.M. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

PARTNERRed Dead Online Beta bugün başlıyor!Red Dead Online Beta bugün başlıyor!
Şırnak’ta yaban hayvanlarının da artık bir evi varŞırnak’ta yaban hayvanlarının da artık bir evi var
12 milyon liralık yatırımla elektrik arızaları yüzde 35 azaldı12 milyon liralık yatırımla elektrik arızaları yüzde 35 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
görüntülendi güvenlik kamerası hırsızlık anı

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Şeyma Subaşı, Instagram hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı

Şeyma Subaşı, Instagram hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bakan Çavuşoğlu: Yaptığı iğrenç, o, insanları parçalamayı seviyor

Bakan Çavuşoğlu: Yaptığı iğrenç, o, insanları parçalamayı seviyor

AFAD inceliyor! Korkutan olay: Evde yatamıyorum, bütün köyün etrafında oluyor

AFAD inceliyor! Korkutan olay: Evde yatamıyorum, bütün köyün etrafında oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor

'Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor'

14 yaşındaki çocuğa istismar! 3 sanık için karar verildi

Kız çocuğunun anlattıklar dehşete düşürdü! 3 sanık için karar

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 82 asker için gözaltı kararı

Dev operasyon! Aralarında rütbeliler de var

Sancaktepe'de düşen helikopterde şehit olan 4 asker törenle memleketlerine uğurlandı

Düşen helikopterde şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı

Sabah saatlerinde emniyetten baskın! Bugün eylem planlıyorlardı

Sabah saatlerinde emniyetten baskın!

TRT'ye ağır suçlama: Suikastten haberleri vardı!

TRT'ye ağır suçlama: Suikastten haberleri vardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.