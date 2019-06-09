Büfesinin camlarını kadın, çocuk ve sokak hayvanları için kaplattı

Erzurum'da bir esnaf, büfesinin camlarına astığı afişlerle kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı olayları ve sokak hayvanlarına dikkati çekiyor.

Yakutiye ilçesinin Lalapaşa Mahallesi'nde büfe işleten Talip Kocaman, 15 metrekarelik büfesinin camlarını, "Kadına şiddete hayır", "Çığlık atmayı öğretmek yetmez, çocuk istismarına hayır" ile sokak hayvanlarına yönelik "Onlar için bir kap yemek, bir kap su" yazılı afişlerle kaplattı.

Kocaman, büfesine yaptırdığı afişlerle hem sosyal mesaj vermeyi hem de farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Kocaman, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır esnaflık yaptığını söyledi.

Genellikle müşterilerinin lise ve üniversite öğrencileri ile çevredeki memur kesim olduğunu belirten Kocaman, "10 yıldır iş yerimin camlarında sosyal mesajlara yer veriyorum. Şu an gündemimizde kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı olayları ve hayvan hakları var. Sosyal farkındalık oluşturmak ve insanlara bu görüşleri aktarmak amacıyla yaklaşık 15 gün önce bu minvaldeki mesajları büfenin camlarına yaptırdım." dedi.