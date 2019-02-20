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Büfeye av tüfeğiyle ateş açtılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 21:26 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iddiaya göre otomobille büfenin önüne yanaşan kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeği ile ateş açıldı.

Büfeye av tüfeğiyle ateş açtılar

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, iddiaya göre otomobille büfenin önüne yanaşan kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeği ile ateş açıldı. Yaralanan olmazken, polis ateş açan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Körfez Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. O.C.'nin işlettiği büfenin önüne otomobil ile yanaşan kimliği belirsiz kişiler av tüfeği ile ateş açarak kaçtı. Şans eseri yaralanan olmazken, ateş açan kişiler otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbarla olay yerine gelen polis, caddeyi trafiğe kapatarak inceleme yaptı. Polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını incelerken, ateş açan kişileri yakalamak soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Büfeye av tüfeğiyle ateş açtılarBüfeye av tüfeğiyle ateş açtılar

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