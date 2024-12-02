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  4. Büfeye gelip, kurşun yağdırdılar... Meksika'da korkunç saldırı: 9 ölü, 5 yaralı

Büfeye gelip, kurşun yağdırdılar... Meksika'da korkunç saldırı: 9 ölü, 5 yaralı

02.12.2024 07:48
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Meksika'nın kuzeyinde bir büfeye düzenlenen silahlı saldırı dehşete düşürdü. Söz konusu saldırıda 9 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Büfeye gelip, kurşun yağdırdılar... Meksika'da korkunç saldırı: 9 ölü, 5 yaralı

Meksika'da atliam gibi bir silahlı saldırı gerçekleşti. Guanajuato eyaletine bağlı Apaseo del Grande kasabasındaki bir büfeye ve etraftaki müşterilere ateş açıldı.

9 ÖLÜ, 5 YARALI

Saldırıda, 9 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Görgü tanıklarına göre, saldırganlar önce büfedekilere, ardından etraftaki müşterilere rastgele ateş açtı.

Saldırının gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olay yerindeki görüntüler ise dehşete düşürdü;

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(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Meksika silahlı saldırı
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