Buffalo Saldırganına Federal Nefret Suçu Davası

ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay New York eyaletinin Buffalo kentinde siyahların çoğunlukta olduğu bir mahalledeki süpermarkette 10 kişiyi öldürmekle suçlanan, 18 yaşındaki saldırgana karşı nefret suçu davası açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamadaki federal suç duyurusuna göre, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Payton Gendron, 26 nefret suçu ve ateşli silah suçuyla karşı karşıya.

Açıklamada, Gendron’un ‘ölümle sonuçlanan nefret suçları ve bedensel yaralama ile öldürmeye teşebbüs içeren nefret suçları’, ‘bir şiddet suçu sırasında ve bununla bağlantılı olarak cinayet işlemek için ateşli silah kullanmak’ ve ‘bir şiddet suçu sırasında ve bununla bağlantılı olarak ateşli silah kullanmak ve ateşlemek’le suçlandığı kaydedildi.

Suç duyurusunda, Gendron'un toplu katliam yapma nedeninin, siyahların beyazların yerini almasını ve beyaz ırkın ortadan kaldırılmasını engellemek, başkalarına da benzer saldırılarda bulunmaları için ilham vermek olduğu iddia edildi.

Bugün, New York eyaletinin kuzeybatısında 14 Mayıs'ta düzenlenen saldırının yaşandığı bölgeye giderek kurbanların aileleriyle görüşen Adalet Bakanı Merrick Garland basın toplantısıyla suçlamaları resmen açıkladı..

Garland, "Bu ülkede hiç kimse işe giderken ya da bir marketten alışveriş yaparken teninin rengi nedeniyle kendisinden nefret eden biri tarafından saldırıya uğrayacağı korkusuyla yaşamak zorunda kalmamalıdır" dedi.

Merrick Garland, saldırganın idam cezasına çarptırılma ihtimalini de göz ardı etmeyerek, bakanlığın böyle bir cezayı değerlendirmek için prosedürlerini izleyeceğini ve bu süreçte "ailelere ve hayatta kalanlara danışılacağını" söyledi.

Gendron, aralarında birinci ve ikinci derece cinayet ve nefret saikli yerel terörizmin de bulunduğu 25 eyalet suçlamasına karşı halihazırda suçsuz olduğunu savunmuştu.

New York eyaletinin kendi ‘terörizm nefret suçu’ suçlaması da mahkumiyet halinde şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası öngörüyor.

10 kişiyi öldüren ve üç kişiyi yaralayan Gendron, polise teslim olmadan önce Twitch canlı yayın servisinde saldırıyı kısmen gerçek zamanlı olarak yayınladı. Gendron, saldırıdan önce de internette beyazların üstünlüğünü savunan bir söylem ile uzun bir yapılacaklar listesi ve hazırlıklarını yayınlamıştı.

Saldırgan paylaşımında, daha önceki ırkçı motifli toplu katliamlardan ilham aldığını yazmıştı.

Buffalo'daki silahlı saldırı ve kısa bir süre sonra Teksas'ın Uvalde kentinde bir ilkokulda 19 çocuk ve iki öğretmenin ölümüne neden olan silahlı saldırı, daha sert silah yasalarının çıkarılması çağrılarının yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçi Lideri Mitch McConnell dün, yasalaşması halinde son yılların en önemli ateşli silahlar reformu olacak iki partili yeni bir silah güvenliği tasarısının çerçevesinden "memnun" olduğunu söyledi.

Yasa, Demokrat Başkan Joe Biden'ın hedeflediğinden daha az iddialı ancak yine de eyaletlerin "uyarı sistemi" yasalarını desteklemek, 21 yaşın altındaki silah alıcıları için daha sıkı sabıka kaydı kontrolu uygulamak ve güvenlik güçlerine, bu kontrollardan geçemeyen başkaları için silah satın alan kişileri engellemek için daha fazla yetki vermek dahil çeşitli önlemler sağlayacak.

