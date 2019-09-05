Bugatti Chiron hız rekorunu Michelin lastikleriyle kırdı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen lastik üreticilerinden Michelin’in, Pilot Sport Cup 2 lastiklerine sahip olan Bugatti Chiron, saatte 490,484 kilometre hızı (km/sa) aşarak dünyada bu sınırı aşan ilk otomobil unvanını kazandı.

Michelin açıklamasına göre, şirketin, Pilot Sport Cup 2 lastiklerine sahip olan Bugatti Chiron, 490,484 km/sa hızı aşarak rekor kırdı. Bugatti test sürücüsü Andy Wallace tarafından gerçekleştirilen rekor sürüşte Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklerin üzerinde, sadece Bugatti’de kullanılabileceklerini gösteren "BG" işareti bulunurken, lastiklerin yolda kullanımı da tamamen yasal olarak açıklandı.

Lastiklerdeki tek fark ise rekortmen Chiron’da kullanılan lastiklerin dış kuşaklarının çok yüksek hızlarda dayanmak zorunda oldukları 5 bin 300 "G kuvvete" göre güçlendirilmiş olmaları olarak öne çıkıyor.

- En iyi üretim teknikleri kullanıldı

Söz konusu araç için, Michelin ve Bugatti mühendisleri lastiklerin ve şasinin ortak geliştirilmesi sürecinde işbirliği yaptı. En iyi üretim tekniklerinin kullanıldığı lastiklerle otomobilin eş zamanlı geliştirilmesi sayesinde, Bugatti Chiron’un lastik performansı optimum seviyelere ulaştı.