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Bugatti’nin yeni akıllı saatleri tanıtıldı

31.05.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceramique Edition One Pur Sport, Bugatti Ceramique Edition One Le Noire ve Bugatti Ceramique Edition One Divo akıllı saat modellerinin detayları belli oldu.

Bugatti’nin yeni akıllı saatleri tanıtıldı

Bugatti, hiper arabaları Bugatti Chiron Pur Sport, Bugatti La Voiture Noire ve Bugatti Divo’nun adını taşıyan bu üç modeli geliştirmek için VIITA ile birlikte çalışmalarını sürdürürken birçok konuda bu firma üzerinden destek aldı. Akıllı saat modelleri, 90 farklı spor modu, kan oksijen izleme ve GPS izleme sunuyor. Yazılım VIITA tarafından geliştirilmiş ve donanım 1.000’den fazla bağımsız parçadan oluşuyor.

FİYAT HAKKINDA BİLGİLER

Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, Ceramique Edition One Le Noire ve Ceramique Edition One Divo’nun başlangıç fiyatı 899 euro olarak belirlenmiş. Kickstarter üzerinden ön siparişler alınmaya başlarken ve kampanya 26 Haziran’da sona erecek.

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TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Üç Bugatti akıllı saat modelinin tümü aynı özelliklere sahip ancak tasarımları farklı. Her üç model de 390×390 piksel çözünürlüğünde, yuvarlak AMOLED dokunmatik ekranlara sahip. Saatlerin ön kısmı ise safir camdan yapılmış. 445 mAh pil kapasitesi sayesinde 14 güne kadar uzayan bir pil ömrüne sahipler. Akıllı saat modelleri iki kayışla sunuluyor. Bunlardan bir tanesi silikon seçeneği olurken diğeri de titanyum seçeneği olarak sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat
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