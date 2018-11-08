Buğday ambarı Konya Ovası, arpa ambarı olma yolunda ilerliyor

Tolga YANIK KONYA (DHA) KONYA Ziraat Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, buğday fiyatlarının düşük olması nedeniyle Konya Ovası'nda arpaya doğru bir yöneliş olduğunu belirtti. Buğdaydan arpaya yaklaşık yüzde 5 oranında kayma söz konusu olduğunu ifade eden Soylu, En önemli sebeplerinden bir tanesi hem arpa fiyatlarının artması, hem de çiftçilerin araziye arpadan sonra ikinci bir ürün ekme şeklinde bir eğilimlerinin olmasıdır. Buğdayda fiyatların düşük olması ciddi anlamda buğdaydan kaçışı hızlandırdı dedi. Türkiye'de buğday deyince akla ilk gelen kent olan Konya Ovası'nda Ticaret Borsası verilerine göre geçen yıl 746 bin 819 hektarlık alanda buğday ekimi yapılırken, bu yıl 727 bin 349 hektarlık alanda yapıldı. 273 bin 540 hektarlık ekim alana sahip arpa ise 309 bin 540 hektara yükseldi. Buğday da ekim alanı daralmasına rağmen rekolte biraz artarak 2 milyon 240 bin tona ulaşırken, arpa ise 873 bin tondan 1 milyon 165 bin tona yükseldi. Konya Ziraat Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Türkiye'deki hububat üretiminde geçen yıla göre buğdayda yüzde 5 civarında bir azalmayla bu yıl 20.7 milyon ton buğday rekoltesi beklenildiğini söyledi. Soylu, arpada ise yüzde 4 artışla 7.4 milyon rekolte beklenildiğini kaydetti. FİYATLARIN DÜŞÜK OLMASI BUĞDAYDAN KAÇIŞI HIZLANDIRDI Buğday alım fiyatlarının bu sene beklenilenin altında kalması nedeniyle çiftçilerin buğday ekmekten kaçtığını belirten Soylu, şöyle konuştu Buğdayda fiyatların çok düşük kalması ciddi anlamda Konya Ovası'nda buğdaydan kaçışı hızlandırdı gibi görünüyor. Özellikle sonbahar dönemindeki buğday tohumluk satışlarına da baktığınız zaman ciddi bir buğdaydan kaçış söz konusu. Arpaya ilgi biraz daha arttı. Önümüzdeki yıl ovada buğdaydan çok arpa göreceğiz.. Şimdiden bunun tedbirlerinin alınması gerekiyor. GÜBRE FİYATLARI KAÇIŞI HIZLANDIRDI Gübre fiyatlarının bir anda iki katına çıktığını belirten Soylu, gezdikleri alanlarda her 4 tarlanın üçünde arpa ekili olduğunu söyledi. Süleyman Soylu, Gübre fiyatları bir anda iki katına çıktı. Buğday fiyatları da düşük olunca çiftçi buğday ekmeme gibi bir eğilim içine girdi. Son yağışlar biraz çiftçimizi kımıldattı. Hububat ekim alanlarında, tarlalarda gezdiğimiz zaman 4 tarladan üçünde arpa ekilmiş olduğunu görüyoruz. Buda buğday ambarı Konya Ovası'nın, biraz yön değiştirdiği algısını kuvvetlendiriyor. Buğdaya mutlaka desteklerin daha da fazla arttırılması gerekiyor. Belki bu 5 kuruşluk destek 10 kuruşa çıkar; ama bu çok yeterli değil. Hem mazot desteği olsun, hem diğer desteklerin buğdayda biraz daha artırılması gerekiyor. diye konuştu.

