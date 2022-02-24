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Buğday fiyatları 10 yılın zirvesinde

24.02.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle buğday fiyatları 2012'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Buğday fiyatları 10 yılın zirvesinde

Türkiye buğday ithalatının yüzde 85'ini Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor.Dünya piyasaları Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile çalkalanırken emtia fiyatları da küresel olarak artış gösteriyor. Buğday fiyatları jeopolitik gerginlik nedeniyle tavan yaptı.

Buğday fiyatları yüzde 5’ten fazla artış göstererek 9,35 dolar/bushel seviyesine kadar yükseldi ve 2012'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Commerzbank’ın emtia uzmanı Carsten Fritsch Chicago Emtia Borsası’nda (COBT) azami 50 centlik artış kaydedildiğini söyledi. Fritsch yaptırımların ödemeleri etkilemesi halinde tedarik sıkıntılarının meydana gelebileceğini kaydetti.

AB'den Rus ekonomisine yönelik yaptırımlar

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine AB’deki Rus varlıklarının dondurulacağını ve Rus bankalarının Avrupa finans piyasalarına erişiminin engelleneceğini söylemişti.

Perşembe günü Rusya’dan ithal edilen emtiaların fiyatlarında da artış yaşanıyor. Rusya dünyadaki en önemli buğday üreticisi ülkelerden biri konumunda bulunuyor. Ukrayna'da da buğday üretimi oldukça yüksek seviyede. İki ülkenin toplamı, küresel buğday ticaretinin dörtte birine tekabül ediyor.

Türkiye buğdayı Rusya ve Ukrayna'dan ithal ediyor

2021 yılında Türkiye Rusya'dan en fazla tarımsal ürün ithal eden ülke olmuştu. Buğdayda ithalatın yüzde 85'i Rusya ve Ukrayna'dan yapılıyor.

Rusya'dan yapılan ithalatta "stratejik ürün" olarak tanımlanan buğday öne çıkarken arpa, soya, ayçiçeği, mısır gibi temel gıda ürünlerinde de bağımlılık giderek artıyor.

dpa / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe


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