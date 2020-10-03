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Buğday hırsızlığına 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 14:16 | Son Güncelleme

Samsun’da limandan çıkan kamyonların üzerindeki buğdayları çaldıkları iddia edinilen 4 kişi polis tarafından yakalandı.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi.

Samsun’da limandan çıkan kamyonların üzerindeki buğdayları çaldıkları iddia edinilen 4 kişi polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Limanı’ndan çıkan kamyonların üzerinden buğdayları çaldıkları iddia edilen C.B. ve G.B. adlı kadınlar ile Y.B. ile A.B adlı kız çocuğu Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İlçenin Cumhuriyet Mahallesi’nde gözaltına alınan şüphelilerden yaşı küçük olan kız çocuğu Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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