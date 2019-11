Buğday masum çıktı

Mahmut Can EMİR- Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)- Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanı Eren Günhan Ulusoy, buğday hakkında en çok yanılgının GDO (genetiği değiştirilmiş gıdalar) konusu olduğu söyledi ve buğdayın on bin yıldan fazladır doğal ortamda melezlenmiş durumda olduğu için veriminin oldukça yüksek olduğunu ve dolayısıyla GDO’ya ihtiyaç duymadığını ekledi.

Ulusoy, Türkiye’de buğdayın on binlerce yıllık bir tarihi olduğunu ve ilk kez Türkiye’de yetişmiş bir ürün olduğuna işaret ederek, “Türkiye’deki buğday kalitesi protein değerleri olarak maalesef dünya ortalamasının altında ama çeşitlilik olarak çok büyük bir biyo-çeşitlilik barındırıyoruz. Dolayısıyla Türkiye’deki buğday bizim için, bizim ekmeğimiz, bizim unlu mamuller çeşitlerimiz için gayet kaliteli ama tabii protein seviyesi olarak gelişebileceği alanlar mevcut” dedi.

Buğday hakkındaki en çok doğru bilinen yanlışın GDO (genetiği değiştirilmiş gıdalar) konusu olduğuna dikkat çeken Ulusoy, “Genetiği değiştirilmiş buğday dünya üzerinde yok. Ticari olarak böyle bir buğdayın üretimi söz konusu değil ama maalesef buğdaydan bahsedilirken genetiği değiştirilmiş diye anlatılıyor. Mısır gibi, soya gibi ürünler buğdaya göre çok daha yeni tarla bitkileri, bunlarda ürünü geliştirebilmek için, yani laboratuvar ortamında geliştirebilmek için çok daha büyük potansiyel var ama buğday on bin yıldan fazladır doğal ortamda melezlenmiş durumda ve verimi oldukça yüksek, dolayısıyla GDO’ya ihtiyaç duymuyor. Yani bu nesilden nesle bilginin aktarılması gibi bir konu diye düşünün, buğday da bir nesil, her sen tekrar kendini dölleyerek yenilediği için her sene daha iyiye gidiyor. En eski tarla bitkisi olduğundan da GDO’ya ihtiyacı yok” açıklamasını yaptı.