Buğday silosuna düşen işçi öldü

KONYA'da, fabrika işçisi Nuh Özkan (49), buğday silosunun içine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara yolundaki un fabrikasında meydana geldi. Nuh Özkan, içinde yaklaşık 200 ton buğday olan siloyu kontrol ettiği sırada iddiaya göre dengesini kaybedip içine düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Özkan'ın cansız bedeni silo içindeki buğday boşaltıldıktan sonra çıkartılıp, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

