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Buğday tarlasındaki yangını traktörlerle söndürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

ÇORUM’un Boğazkale ilçesinde çiftçiler, buğday tarlasında çıkan yangını, traktörle sürerek söndürdü.

Buğday tarlasındaki yangını traktörlerle söndürdüler

Mustafa ULUSOY/BOĞAZKALE (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Boğazkale ilçesinde çiftçiler, buğday tarlasında çıkan yangını, traktörle sürerek söndürdü.
Boğazkale ilçesine bağlı Kaymaz köyü Yazı mevkiindeki bir buğday tarlasında sabah saatlerinde çıktı. Elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların neden olduğu belirtilen yangına, müdahaleyi çiftçiler yaptı. Çiftçiler, yaklaşık 20 traktörle, yangın çıkan tarlayı sürdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de tarlada soğutma çalışması yaptı.
Yangında buğday tarlalarında zarar oluştu.

FOTOĞRAFLI

Buğday tarlasındaki yangını traktörlerle söndürdülerBuğday tarlasındaki yangını traktörlerle söndürdülerBuğday tarlasındaki yangını traktörlerle söndürdüler

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