Buğday tohumları toprakla buluşmaya başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de ayçiçeği ve çeltikten sonra en çok üretimi yapılan buğdayda ekim mesaisi başladı.

Edirne'de sıralı ekim tekniğiyle işlenen toprak, hasadın ardından bir süre dinlendirildi, sürülmesi sonrası gübrelenerek hazırlandı. Ekim için tarlaya giren çiftçi, buğday tohumlarını toprakla buluşturdu.

Edirne'de 1 milyon 200 bin dekarın üzerinde bir alanda buğday ekimi yapılacak.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların kurak gitmesinin üreticileri endişelendirdiğini söyledi.

Buğday ekiminin kasım ayının sonlarına kadar sürmesini beklediklerini belirten Yorulmaz, "Bölgemiz için en önemli tarım ürünlerinden biri olan buğdayda ekim başladı. Tarlalarını özenle hazırlayan üreticilerimiz buğday tohumlarını ekiyor. Havaların kurak ve sıcak gitmesi iyi değil. Önümüzdeki dönemde hava tahminleri yağış gösteriyor. Gelecek yağışlar buğdaya çok faydalı olur. Çiftçimiz elinden gelenin en iyisini yapıyor. İnşallah güzel bir yıl geçiririz. Yeni dönem hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.