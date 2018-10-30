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Buğday tohumları toprakla buluşmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 14:14 | Son Güncelleme

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz: - "Bölgemiz için en önemli tarım ürünlerinden biri olan buğdayda ekim başladı. Tarlalarını özenle hazırlayan üreticilerimiz buğday tohumlarını ekiyor"

EDİRNE (AA) - Edirne'de ayçiçeği ve çeltikten sonra en çok üretimi yapılan buğdayda ekim mesaisi başladı.

Edirne'de sıralı ekim tekniğiyle işlenen toprak, hasadın ardından bir süre dinlendirildi, sürülmesi sonrası gübrelenerek hazırlandı. Ekim için tarlaya giren çiftçi, buğday tohumlarını toprakla buluşturdu.

Edirne'de 1 milyon 200 bin dekarın üzerinde bir alanda buğday ekimi yapılacak.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların kurak gitmesinin üreticileri endişelendirdiğini söyledi.

Buğday ekiminin kasım ayının sonlarına kadar sürmesini beklediklerini belirten Yorulmaz, "Bölgemiz için en önemli tarım ürünlerinden biri olan buğdayda ekim başladı. Tarlalarını özenle hazırlayan üreticilerimiz buğday tohumlarını ekiyor. Havaların kurak ve sıcak gitmesi iyi değil. Önümüzdeki dönemde hava tahminleri yağış gösteriyor. Gelecek yağışlar buğdaya çok faydalı olur. Çiftçimiz elinden gelenin en iyisini yapıyor. İnşallah güzel bir yıl geçiririz. Yeni dönem hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Edirne Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Avarız köyü muhtarı Mesut Çakır da üreticilerin zorlu buğday mesaisinin başladığını dile getirdi.

Buğdayın ekiminden hasadına kadar 8 aylık bir dönemi kapsadığını anlatan Çakır, "Havaların kurak gitmesi toprağın tavını olumsuz etkiledi. Alaca tav diye nitelendirdiğimiz bir durum yaşıyoruz. Toprağı ekilebilir hale getirmek için fazla bir işçilik yapıyoruz. Buğdayda girdi maliyetleri biraz arttı. Bunun yanında devletimizin verdiği ürün desteğinde bir artış oldu. Sertifikalı tohumlarda dönüm başına 8 liralık bir destek veriyor. Ülkemizin geçtiği bu sıkıntılı ekonomik dönemde bizler de fedakarlık yapmak zorundayız. İnşallah kışımız bereketli ve yağışlı geçer ve 2018'de yüzümüz güler." diye konuştu.

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