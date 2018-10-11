Buğday üreticilerinin sorunları

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, "Girdi fiyatlarının çok yüksek olması ve dövizin fiyatlanmasıyla beraber, girdi fiyatlarının çiftçinin artık tahammül edemeyeceği noktalara doğru tırmanması bütün üretimimizi olduğu gibi buğday üretimimizi de ciddi manada sıkıntıya sokuyor." dedi.
Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de genel olarak hububatın, özel olarak da buğday üretiminin, tarım sektörünün olduğu kadar ekonominin de temel dayanaklarından birisi olduğunu söyledi.
Üreticiliğin yavaş yavaş azalması ile gelinen noktada çok ciddi bir kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya kalındığını öne süren Turan, dünyada çeşitli sebeplerle buğday rekoltesinde 45 milyon ton civarı bir azalmanın meydana geldiğini, Türkiye'de de 21 milyon ton civarında gerçekleşmesi beklenen buğday üretiminin 18-19 milyonlarda kalacağına ilişkin oldukça kuvvetli emarelerin bulunduğunu savundu.
Son 16 yıllık zaman dilimi içerisinde ekilebilir tarım topraklarının yüzde 10'unun kaybedildiğine dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:
"Erozyon, sel ya da rüzgar ile değil, üzerine inşaat yaptığımızdan dolayıdır. Girdi fiyatlarının çok yüksek olması ve dövizin fiyatlanmasıyla beraber, girdi fiyatlarının çiftçinin artık tahammül edemeyeceği noktalara doğru tırmanması bütün üretimimizi olduğu gibi buğday üretimimizi de ciddi manada sıkıntıya sokuyor. Hal böyle olunca fırıncı esnafı da üretimi sürdürememek noktasında büyük bir zorlukla karşı karşıya kalmış durumdadır.
Yerlilik ve millilik iddiasında olan iktidarın, tarım söz konusu olduğunda uluslararası tekellere ve onların üretimine avuç açar hale geldiğini ne yazık ki görüyoruz. Oysa yerlilik iddiasında olan bir iktidarın yapması gereken şey, öncelikle ekilmeyen alanların ekilmesi için çiftçiye gerekli desteği sunmak olmalıdır."
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