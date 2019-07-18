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Buğday yüklü kamyon eve çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

BARTIN'da buğday yüklü kamyonun eve çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Buğday yüklü kamyon eve çarptı: 3 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da buğday yüklü kamyonun eve çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı. Kamyon şoförünün yapılan muayenesinde 200 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Akbaba köyü Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Düzlü (39) yönetimindeki 67 ZD 640 plakalı buğday yüklü kamyon kontrolden çıkarak, yol kenarındaki Rafettin Yücel'e ait 2 katlı evin mutfak bölümüne çarptı. Bu sırada yatak odası ve salonda uyuyan 5 kişilik Yücel ailesi, panik içerisinde yataklarından fırladı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yücel ailesinin yara almadan kurtulduğu kazada, kamyon şoförü Erol Düzlü, yanındaki yeğeni Alperen Düzlü (15) ve Aykut Koç (32) yaralandı. Kamyonda sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan yaralılardan şoför Erol Düzlü'nün hastanedeki alkol muayenesinde 200 promil alkollü olduğu tespit edildi. Erol Düzlü, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
KORKU İÇERSİNDE UYANDILAR
Kamyonun çarptığı evde yaşayan Nesrin Yücel, “Önceki gün Almanya'dan oğlum ziyaretimize geldi. Torunlarımla birlikte gece yattık. Gece büyük bir gürültü oldu. Biz sel geliyor sandık. Hemen çocuklara koştuk. Mutfağın içinde bir kamyon görünce çok şaşırdık. Hepsi salonda yatıyormuş, Allahtan torunum bazen mutfakta bulunan çekyatta yatıyordu. Dün akşam salonda yatmış, şimdi durum daha kötü olabilirdi. Çok korktuk. Ama canımıza bir şey olmadı" dedi.
Ekiplerin evdeki çalışmalarında yaklaşık 60 bin TL'lik maddi zarar meydana geldiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Buğday yüklü kamyon eve çarptı: 3 yaralıBuğday yüklü kamyon eve çarptı: 3 yaralıBuğday yüklü kamyon eve çarptı: 3 yaralıBuğday yüklü kamyon eve çarptı: 3 yaralı

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