"Buğdayda son 50 yılın en verimli dönemi"

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, Tekirdağ'da buğdayda son 50 yılın en verimli döneminin yaşandığını söyledi.

Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da, bu yıl buğday ve arpa veriminin üreticinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Buğdayda fiyatların da iyi olduğunu ifade eden Saygı, "2019 yılında buğdayda rekor seviyede verim aldık. Tekirdağ'da son 50 yılın en verimli dönemini yaşıyoruz" dedi.

Saygı, hava şartlarına göre 300 bin dekar alanda devam eden buğday hasadının birkaç güne biteceğini belirterek, "Üreticilerin girdileri çok fazla olduğu için fiyatlar bazen çiftçiyi tatmin etmiyor. Verim olarak buğdayda dekara yaklaşık 600 kilogram ürün biçildi. Bazı yerlerde 700-800 kilogram ürün alınan tarlalar oldu. Bu Tekirdağ için rekor seviye, son 50 yılın en verimli dönemi." değerlendirmesinde bulundu.

