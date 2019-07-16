HABER

"Buğdayda son 50 yılın en verimli dönemi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 14:30 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı: -"2019 yılında buğdayda rekor seviyede verim aldık. Tekirdağ'da son 50 yılın en verimli dönemini yaşıyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, Tekirdağ'da buğdayda son 50 yılın en verimli döneminin yaşandığını söyledi.

Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da, bu yıl buğday ve arpa veriminin üreticinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Buğdayda fiyatların da iyi olduğunu ifade eden Saygı, "2019 yılında buğdayda rekor seviyede verim aldık. Tekirdağ'da son 50 yılın en verimli dönemini yaşıyoruz" dedi.

Saygı, hava şartlarına göre 300 bin dekar alanda devam eden buğday hasadının birkaç güne biteceğini belirterek, "Üreticilerin girdileri çok fazla olduğu için fiyatlar bazen çiftçiyi tatmin etmiyor. Verim olarak buğdayda dekara yaklaşık 600 kilogram ürün biçildi. Bazı yerlerde 700-800 kilogram ürün alınan tarlalar oldu. Bu Tekirdağ için rekor seviye, son 50 yılın en verimli dönemi." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERÜnlü sunucu evleniyor!Ünlü sunucu evleniyor!
Kdz. Ereğli’de mahkûmlar “15 Temmuz’un anatomisi” belgeselini izlediKdz. Ereğli’de mahkûmlar “15 Temmuz’un anatomisi” belgeselini izledi
Şehit Uzman Onbaşı Demircan son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Demircan son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buğday Tekirdağ verim

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Sınır kapısında büyük yoğunluk

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.