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Buğdayda verimi düşüren 'süne böceği'ne karşı seferberlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 13:49 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde buğday üretiminde verimi düşüren 'süne böceği'ne karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Buğdayda verimi düşüren 'süne böceği'ne karşı seferberlik

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde buğday üretiminde verimi düşüren 'süne böceği'ne karşı ilaçlama çalışması yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Bakan Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile 81 ilde seferberlik başlatıldığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, buğday ekili alanlarda yoğun olarak tespiti yapılan 'süne böceği'ne mücadele kararı alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine gönderilen talimatla, ilaçlama çalışması yapılması istendi. Bu doğrultuda Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Ahiboz mahallesinde bulunan buğday ekili arazide ilaçlama çalışması yapıldı.
'SEFERBERLİK BAŞLATILDI'
Burada konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, 'süne böceği'nin buğdayın en önemli zararlısı olduğunu, popülasyonunda ciddi bir artış meydana geldiğini söyledi. Bakan Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 ilde süne böceğine karşı topyekûn seferberlik başlatıldığını kaydeden Korkmaz, "Çünkü ilaçlama yapılmadığı zaman, ortalama 300-400 kilogram buğday alınacak bir yerden, bu zarar nedeniyle yüzde 15-20'lere varan hem kalite hem de verimde kayıplar verilmektedir. En önemlisi de yüzde 14'ün üzerinde kayıp meydana geldiği zaman, o buğdayın hiç bir değeri kalmamaktadır" dedi.
'ANKARA'DA 2 MİLYON DEKAR ALANDA İLAÇLAMA'
Korkmaz, Ankara'da 500'e yakın köyde alan taraması yaptıklarını belirterek, "5 milyon dekar alanda tarama çalışmaları devam ediyor ve yaklaşık 2 milyon dekar alanda ilaçlama kararı alındı. Şu an ilaçlama çalışmaları 133 ekibimizle devam ediyor. Buradaki temel amaç çiftçimizin 1 yıllık emeğinin heba olmamasıdır. Şu an, hem ülkemiz açısından hem de çiftçimiz açısından son derece önemli kayıplara yol açan 'süne' zararlılarına karşı ilaçlama yapıyoruz. Bu çalışma sonrası amacımız süne zararını yüzde 1'in altına düşürmek. Mücadele yapılmadığı zaman zarar oranları yüzde 10'lar hatta yüzde 20'lere ulaşabiliyor. Hem kalitede hem verimde çok ciddi bir kayıp meydana geliyor. Dolayısıyla çiftçimiz, bu tarladan elde etmiş olduğu ürünü yemlik fiyatına dahi satamıyor" diye konuştu.

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Buğdayda verimi düşüren 'süne böceği'ne karşı seferberlikBuğdayda verimi düşüren 'süne böceği'ne karşı seferberlikBuğdayda verimi düşüren 'süne böceği'ne karşı seferberlikBuğdayda verimi düşüren 'süne böceği'ne karşı seferberlik

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