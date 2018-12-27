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Buğdaydan ekmeğe, bir sezon emeği fotoğrafladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 11:31 | Son Güncelleme

Buğdaydan ekmeğe, bir sezon emeği fotoğrafladılar

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (EFOD) hazırladığı "Buğdayın Serüveni" fotoğraf sergisi açıldı.

Dernek üyesi fotoğrafçılar buğdayı ekiminden, hasadına kadar geçen her anını fotoğrafladı. Fotoğrafçılar, 8 ay boyunca çiftçilerin binbir emek ve alın teriyle ortaya çıkardığı ürünü kendi kareleriyle sergide sundu.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda serginin sunumunda yaptığı konuşmada, borsanın en önemli iştigal konularından birinin buğday olduğunu söyledi.

Tarımsal ve hayvansal konulara yönelik görev yapan bir kurum olduklarını belirten Öztürk, "Bu çalışma bizi çok heyecanlandırdı. İnsanlık tarihine bakıldığında, buğday yerleşik düzene geçildiğinde ilk üretilen ürünlerden bir tanesi. Bölgemizin de tarımsal üretiminde en yüksek olan emtia, EFOD üyelerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

EFOD Başkanı Serdar İyiiz, buğdayın her anını belgesel olarak sunduklarını belirterek, "Bunlar gelecek kuşaklara kalacak. Buğdayın ekilişi, buğday halinden, un haline gelişinden ekmek haline gelişine kadar aşamaları takip ettik. Şimdi drone ile ilaçlama yapılıyor, gelecek kuşaklar eskiden buğdayın nasıl ekildiğini teknolojik olarak neler eklendiğini görecek. Amacımız topluma ciddi anlamda bir şeyler vermektir." diye konuştu.

Atölye sorumlusu fotoğraf sanatçısı Ahmet Akın da belgesel tarzında bir fotoğraf atölyesi kurduklarını belirterek, zorluklarla ortaya çıkardıkları sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Ardından 50 fotoğraftan oluşan sergi açıldı, sergi 9 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

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