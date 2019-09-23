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Buğdayı dedelerinden kalma taş değirmende öğütüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

 HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki çift, buğdayı dededen kalma, elle çevrilen taş değirmende öğütüyor.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki çift, buğdayı dededen kalma, elle çevrilen taş değirmende öğütüyor. Çift, taş değirmende öğüttükleri buğdaydan elde ettikleri bulgurun daha lezetli olduğunu söylüyor.

Yüksekova ilçesine 20 kilometre mesafede bunan Kadıköy'de yaşayan Sefer-Güzel Çetin çifti, dedelerinden kalan taş değirmende bulgur üretiyor. Çift, hasat edilen buğdayı yıkayıp temizledikten sonra kuruması için güneşe bırakıyor. Ardından da elle çevrilen taş değirmende öğüterek, bulgur haline getiriyor.

Yaklaşık 50 yıldır bulgur ürettiklerini anlatan Sefer Çetin, "Hazır bulgur almıyorum, kendi bulgurumuzu kendimiz yapıyoruz. Her sene beş teneke buğdaydan taş el değirmenini kullanarak bulgur elde ediyoruz. Doğal bulgurdan yapılan pilav çok lezzetli oluyor. Bu yöntemi dedelerimizden öğrendik ve bugüne kadar devam ediyoruz. Eşimle birlikte türkü söyleyerek, taş el değirmeninden yıllık bulgurumuzu elde ediyoruz. Doğal bulgur bizim için vazgeçilmez. Eskiden pilav, makarna zor bulunuyordu. Bütün yemeğimiz bulgurdu. Biz de geleniğimizi sürdürüyoruz" dedi.

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