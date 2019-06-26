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Buğdaylı basın toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2019 14:18 | Son Güncelleme

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun: - "Ürettiğimiz ürünleri bile tüketicimiz pahalı ve zamlı alıyorsa, bundan sonraki günlerimiz çok daha zorlu geçecek"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, çayın memleketinde çaya yüzde 15, şeker pancarı ülkesinde şekere yüzde 16 zam yapıldığını belirterek, "Ürettiğimiz ürünleri bile tüketicimiz pahalı ve zamlı alıyorsa, bundan sonraki günlerimizin çok daha zorlu geçeceğini söylemeliyiz." dedi.

Aygun, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Anadolu'da buğday hasadının başladığını anımsatarak, yanında getirdiği buğdayı gösterdi.

İktidarın ithalat kararının, çiftçiye hasat bayramını zehir ettiğini savunan Aygun, "Yine ayçiçek hasadı başlarken sıfır gümrükle ayçiçek tohumu, ayçiçek yağı ithal edilmesi hangi milli duruşla bağdaşır?" diye sordu.

Aygun, Türkiye'nin yüzölçümünün 11'de biri, nüfusunun 12'de biri olan Sırbistan'dan sıfır gümrükle buğdaydan ete, havuçtan bezelyeye, çorbadan çikolataya, lahanadan fasulyeye, vişneden eriğe kadar 59 kalem ithalat yapıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığına, "tarım ithalat bakanlığı" denilse yanlış olmayacağını dile getiren Aygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretimi yok edip sıfır gümrükle küçücük ülkelerden ithalat yapar hale geliyorsanız bakanlığınızı kapatın. Bakan Bekir Pakdemirli, keşke motivasyonunu İstanbul seçimleri yerine geçen yılki sözlerini tutmak için kullansaydı. Nasıl ekonomi dibe çökerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak La Fontaine'den masallar okuyorsa, Pakdemirli de tarımda Binbir Gece Masalları anlatıyor.

Çayın memleketinde çaya yüzde 15, şeker pancarı ülkesinde şekere yüzde 16 zam yapıldı, mazota zam yapıldı. Ürettiğimiz ürünleri bile tüketicimiz pahalı ve zamlı alıyorsa, bundan sonraki günlerimizin çok daha zorlu geçeceğini söylemeliyiz."

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buğday CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun çay

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