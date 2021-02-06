Buğlem isminin anlamı nedir? Türkiye'de kaç kişide var?

Bazı aileler dünyaya gelecek çocuklarına klasik ve sık rastlanan isimlerden koymayı tercih ederken bazı aileler ise fazla duyulmamış isimleri tercih etmek istiyor. Çok sık rastlanılmayan ve duyulduğunda anlamı merak edilen adlardan bir tanesi de Buğlem. Bu nedenle dünyaya gelecek olan çocuklarına bu ismi koymayı düşünen anne ve baba adayları Buğlem isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Buğlem ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...
Kız isimlerinden olan Buğlem, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Dolayısıyla bu ismin anlamına dair bazı çıkarımlar yapılıyor. İsmin anlamının eski kızılderili dilinde ‘bereket yüklü bulut’ olduğu düşünülüyor. Bunun yanı sıra cenneti müjdeleyen melek gibi bir anlamı olduğu da iddia ediliyor ancak bu konuda kesin bir bilgi bulunmuyor.
Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor. Türkiye'deki 26.249 kişinin isme sahip olduğu biliniyor.
Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Buğlem isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Bu isme sahip olan kişilerin cesaretleri oldukça meşhur. Bu yüzden gelecekle alakalı karar alırken de cesur hamlelerden geri durmuyorlar. Her ne kadar cesaretlerine güvenseler de ayakları yere basan kararlar almaya meyilli oluyorlar. Bu noktada sezgilerine de bolca güveniyorlar. İş yaşamında başarılı olmaya aday bu kişilerin ticari zekaları da oldukça gelişmiş. Ticaret ya da sanatsal işlerle uğraştıkları biliniyor.
Arapça kökenli bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Dolayısıyla manasına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak ismin eski kızılderili dilinde bereket yüklü bulut manasına geldiği düşünülüyor. İsimlerin anlamlarının ve analizlerinin yanı sıra fallarına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor.
Bu kişilerin yaşamlarında kararsız kaldıkları her anda iç seslerine yönelmeleri onların daima doğru yolu bulmalarına yardımcı oluyor. Böylece her türlü problemin ve zorluğun üstesinden gelebiliyorlar. Çevrelerindeki insanlara karşı sevgi dolu, cömert ve anlayışlı olan bu kişilerin, üzülmemek adına yeni tanıştıkları kişilerde gözlem yeteneklerini de devreye sokmaları gerekiyor. Huzursuzluk, rekabet ve kavgadan hoşlanmadıkları için bunlardan uzak duracakları bir iş tercihi yapmalarında fayda var.
Buğlem isminin yanına yakışan isim olarak ise Sare, Erva, Su, Belinay, Ada, Ela, Ada ve Elif isimleri önerilebiliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum