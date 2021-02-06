Buğlem isminin anlamı nedir? Türkiye'de kaç kişide var?

Bazı aileler dünyaya gelecek çocuklarına klasik ve sık rastlanan isimlerden koymayı tercih ederken bazı aileler ise fazla duyulmamış isimleri tercih etmek istiyor. Çok sık rastlanılmayan ve duyulduğunda anlamı merak edilen adlardan bir tanesi de Buğlem. Bu nedenle dünyaya gelecek olan çocuklarına bu ismi koymayı düşünen anne ve baba adayları Buğlem isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Buğlem ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

BUĞLEM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Buğlem, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Dolayısıyla bu ismin anlamına dair bazı çıkarımlar yapılıyor. İsmin anlamının eski kızılderili dilinde ‘bereket yüklü bulut’ olduğu düşünülüyor. Bunun yanı sıra cenneti müjdeleyen melek gibi bir anlamı olduğu da iddia ediliyor ancak bu konuda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen adlar arasında yer almıyor. Türkiye'deki 26.249 kişinin isme sahip olduğu biliniyor.