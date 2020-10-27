Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı

Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de "Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım" şeklinde paylaşım yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğu iddia edilen Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlattı.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Buğra Kavuncu da 21 Ekim'de partililerle birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de suç duyurusu öncesinde yaptığı açıklamada Kavuncu'nun suç duyurusunda bulunarak Özdağ'ın iddialarını ispatlaması için bir imkan sunacağını söylemişti.

Ümit Özdağ'ın iddiaları

Özdağ, katıldığı bir televizyon programında Kavuncu ile ilgili olarak partinin kuruluş aşamasında Meral Akşener'i "Bu arkadaşın FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var, bunu kurucu yapmayalım" diyerek uyardığını söylemişti. Özdağ bu uyarısının ardından Kavuncu'nun kurucu yapılmadığını, ancak daha sonra Akşener'i tekrar uyarmasına rağmen Kavuncu'nun İstanbul İl Başkanı olduğunu ifade etmiş ve Kavuncu'nun eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söylemişti.

Enver Altaylı, Türkiye'de Gülen yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "casusluk" suçlamalarından tutuklu bulunuyor.

DHA,DW/HS,BK

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