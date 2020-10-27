HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı

Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı

27.10.2020 19:15 | Son Güncelleme

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın iddiaları yargıya taşındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğu iddia edilen Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlattı.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kavuncu'nun avukatı Alper Akdoğan, soruşturma iddialarını doğrulayarak bugün başsavcılığa giderek ifade vermeye hazır olduklarını ve Buğra Kavuncu'nun, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmasından sonraki gün 22 Ekim'de soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

"İftiralara cevap vermek için hazırım"

Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de "Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım" şeklinde paylaşım yaptı.

Buğra Kavuncu da 21 Ekim'de partililerle birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de suç duyurusu öncesinde yaptığı açıklamada Kavuncu'nun suç duyurusunda bulunarak Özdağ'ın iddialarını ispatlaması için bir imkan sunacağını söylemişti.

Ümit Özdağ'ın iddiaları

Özdağ, katıldığı bir televizyon programında Kavuncu ile ilgili olarak partinin kuruluş aşamasında Meral Akşener'i "Bu arkadaşın FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var, bunu kurucu yapmayalım" diyerek uyardığını söylemişti. Özdağ bu uyarısının ardından Kavuncu'nun kurucu yapılmadığını, ancak daha sonra Akşener'i tekrar uyarmasına rağmen Kavuncu'nun İstanbul İl Başkanı olduğunu ifade etmiş ve Kavuncu'nun eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söylemişti.

Enver Altaylı, Türkiye'de Gülen yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "casusluk" suçlamalarından tutuklu bulunuyor.

DHA,DW/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepkiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki
YDS sınav sonuç tarihleri belli olduYDS sınav sonuç tarihleri belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Kargodan sipariş verdi! Ölümüne yol açtı
Kargodan sipariş verdi! Ölümüne yol açtı
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt
Düğünde akılalmaz olay! Patlatılan havai fişek genç kadının kabusu oldu
Düğünde akılalmaz olay! Patlatılan havai fişek genç kadının kabusu oldu
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı
Milletvekili Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı
Milletvekili Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Macron'a sert tepki
4 partiden ortak bildiri! Macron'a sert tepki
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk hakkında karar verildi
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk hakkında karar verildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.