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Buğra Kavuncu: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı, yumruklu saldırıya uğradı

20.08.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de katıldığı bir programın çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Kavuncu'nun uğradığı saldırı, kanal önündeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, yürüyerek yaklaşan bir kişinin aniden Kavuncu'ya yumruk atarak kaçtığı görülüyor.

Buğra Kavuncu: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı, yumruklu saldırıya uğradı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de katıldığı bir programın çıkışında yumruklu saldırıya uğradı.

Kavuncu'nun uğradığı saldırı, kanal önündeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, yürüyerek yaklaşan bir kişinin aniden Kavuncu'ya yumruk atarak kaçtığı görülüyor. Görüntülerde, Bakırköy Özgürlük Meydanı'na doğru kaçan saldırganı çok sayıda kişi yakalamak üzere harekete geçiyor. Ancak saldırganın henüz yakalanamadığı bildirildi.

Saldırıdan sonra tekrar Halk TV yayınına katılan Kavuncu, durumunun iyi olduğunu söyledi. Saldırıyı "alçakça ve namertçe" olarak tanımlayan Kavuncu, "Münferit bir hadise olarak görmüyorum" dedi.

Kavuncu, geçmişte kendisine verilen korumaların 2019'daki yerel seçimlerden sonra "nedeni açıklanmaksızın" geri alındığını da söyledi.

https://twitter.com/SBugraKavuncu/status/1428675101340446733?s=20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkası Ekrem İmamoğlu, Kavuncu'ya yönelik saldırıyı kınayan bir mesaj paylaştı. İmamoğlu, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik yapılan saldırıyı kınıyorum. Sorumlular bir an önce yakalanmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "İyi Parti İstanbul İl Başkanı, çok kıymetli mevkidaşım Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırı da öncesinde yapılmış diğer saldırılar gibi kabul edilemez. Saldıranlardan ziyade saldırtan anlayıştan hesap soracağız" dedi.

https://twitter.com/Canan\_Kaftanci/status/1428673684919758852?s=20

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Sn. Buğra Kavuncu'ya yönelik düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor, bu çirkin saldırının fail ya da faillerinin en kısa sürede yargı önünde hesap vermelerini diliyorum" açıklamasını yaptı.

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