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  4. Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırıda yeni gelişme! Silivri'de yakalandı

Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırıda yeni gelişme! Silivri'de yakalandı

21.08.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya saldıran kişinin sabah saatlerinde Silivri'de yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bakırköy İlçemizde 20.08.2021 Cuma günü (dün) saat 14.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırı ve darp olayı meydana gelmişti. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda; bir televizyon programına katılan Sayın Kavuncu'nun binadan caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiği anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu (S.O.) adlı şüpheli şahıs olduğu tespit edilmiş ve bugün saat 05.30'da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz." denildi.

Son Dakika: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırıSon Dakika: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Silivri İYİ Parti Buğra Kavuncu
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