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  4. Buğra yaşama tutunmak için donör bekliyor

Buğra yaşama tutunmak için donör bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

Eskişehir’de lösemi tedavisi gören 20 yaşındaki Buğra Kara’nın hayata tutunması için gerekli olan donör arayışı devam ediyor.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Kliniğinde lösemi tedavisi gören 20 yaşındaki Buğra’nın donör arayışı sürüyor.

Buğra yaşama tutunmak için donör bekliyor

Eskişehir’de lösemi tedavisi gören 20 yaşındaki Buğra Kara’nın hayata tutunması için gerekli olan donör arayışı devam ediyor.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Kliniğinde lösemi tedavisi gören 20 yaşındaki Buğra’nın donör arayışı sürüyor. Tepebaşı Belediyesi çalışanlarından Murat Kara’nın oğlu Buğra, yaşama tutunmak için acil olarak donör bekliyor. Buğra ve diğer binlerce lösemi hastasına umut olmak içinse duyarlı vatandaşların birkaç dakikasını ayırması yeterli oluyor.
Kara ailesi "Ne kadar çok bağışçı, o kadar çok şans" diyerek oğulları Buğra ve lösemili çocuklara umut olmak isteyen tüm vatandaşları, 15 Ocak Çarşamba günü 10.00 - 18.00 saatleri arasında Tepebaşı Belediyesinde kan vermeye davet ediyor. 18-50 yaş arasında donör olmak isteyen vatandaşlar, lösemi hastalarına umut olmak için Kızılay’a da müracaat edebiliyor.

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