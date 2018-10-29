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Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vatan Caddesi'nde gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul'da birçok binaya Türk bayrakları ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk posterleri asıldı.

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla İstanbul Fatih’teki Vatan Caddesi’nde resmi geçit töreni düzenleniyor. Kutlamalar kapsamında resmi geçit töreni düzenlenirken, vatandaşlar alana ellerinde Türk bayraklarıyla geldi.

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Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ayrıca İstanbul’da birçok binaya Türk bayrakları asıldı. Maslak ve çevresinde bulunan bina ve gökdelenler asılan Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri havadan görüntülendi. (DHA)

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29 Ekim cumhuriyet bayramı istanbul Vatan Caddesi

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