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  4. 'Bugün 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor' iddiası

'Bugün 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor' iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 08:21 | Son Güncelleme

AK Parti'de, bugünkü grup toplantısında farklı partilerden 5 belediye başkanına rozet takılacağı ileri sürüldü.

'Bugün 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor' iddiası

AK Parti'ye farklı partilerden geçeceği belirtilen belediye başkanlarından 5'inin, bugünkü grup toplantısında parti rozetini takacakları öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, 2'si bağımsız, 1'i CHP'li, 1'i İyi Partili, 1'i Saadet Partili 5 belediye başkanına bugün törenle AK Parti rozetinin takılması beklenirken, geçiş yapacak belediye başkanı sayısının 100’e ulaşacağı ileri sürülüyor.

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AK Parti yöneticileri, geçişlerin peyderpey süreceğini, grup toplantıları başta olmak üzere il başkanları ve il toplantılarında da törenler düzenebileceğini belirtiyor.

AK Parti'ye geçecek muhalif belediye başkanı sayısının ise 100’e ulaşacağı ileri sürülüyor. Belediye başkanlarının partiye katıldıkça belediye meclis üyelerinden de katılımların olacağı dile getiriliyor.

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'KATILIMLAR DAHA ÇOK İYİ PARTİ VE CHP'DEN OLACAK'

Katılımların daha çok İYİ Parti ve CHP’den olacağını belirten AK Parti yöneticileri, MHP ile bu konuda centilmenlik anlaşmasının olduğu, MHP’li başkanların isteseler bile partiye alınmayacağı belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
ak parti belediye başkanı İYİ parti MHP

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