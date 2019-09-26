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Bugün aldığı otomobiliyle kaza yapan sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 00:45 | Son Güncelleme

SAMSUN’da sürücülerin dikkatsizliği sonucu çarpışan iki otomobilden biri, yol kenarındaki su kanalına yuvarlandı.

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da sürücülerin dikkatsizliği sonucu çarpışan iki otomobilden biri, yol kenarındaki su kanalına yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Taner Seval itfaiye tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılırken, aracı bugün satın aldığı iddia edildi.

Kaza, geç saatlerde Canik ilçesi Çevre Yolu 200 Evler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Fırat yönetimindeki 34 BFJ 308 plakalı otomobil, Taner Seval yönetimindeki 55 ACK 251 plakalı otomobille çarpıştı. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada Seval'in kullandığı otomobil, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki su kanalına yuvarlandı. 3 kişinin yaralandığı kazada Taner Seval, ters dönen otomobilde sıkıştı. Yaralanan sürücünün çıkarılması için olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda sürücü Seval araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan Seval ile diğer aracın sürücüsü Fırat ve aynı araçta bulunan Mustafa Ozan Karakuş olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kadın kuaförü olan Taner Seval’in otomobilini bugün satın aldığı iddia edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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