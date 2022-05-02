2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve 4 Mayıs'ta bitecek. Bankaların kapalı olması durumunda bankada işi olanlar Ramazan Bayramı sonrasını beklemek zorunda kalacak. Peki bugün bankalar açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda bankalar açık olacak mı çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar resmi tatillerde kapalı olacak. Dolayısıyla Ramazan Bayramı olan 2 Mayıs'tan 4 Mayıs'a kadar bankalar hizmet vermeyecek. Bir sonraki iş günü 5 Mayıs'ta olacak.

2 Mayıs 2022 Pazartesi, 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. Ancak havale mobil uygulamalar ve ATM’ler aracılığıyla yapılabilecek. Aynı şekilde bankanızın FAST anlaşması varsa EFT de yapabilirsiniz.

