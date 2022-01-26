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Bugün bankalar açık mı? 26 Ocak İstanbul'da bankalar açık mı kapalı mı?

26.01.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun kar nedeniyle ulaşımda çeşitli zorluklar görülürken ve bu zorluklara karşılık başlatılan çalışmalar devam ederken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamu kurumlarında çalışan bazı personellerin idari tatil izinlerinin uzatıldığını duyurdu. Bunun ardından bankaların çalışma saatleri sorgulanmaya başladı. Vatandaşlar bankaların açık mı kapalı mı olduğunu araştırıyor. Peki bugün bankalar açık mı?

Bugün bankalar açık mı? 26 Ocak İstanbul'da bankalar açık mı kapalı mı?

Yoğun kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı. Kar yağışının devam edeceği beklenirken bankada işi olan vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını sorgulamaya başladı. Bilindiği üzere İstanbul Valisi Yerlikaya, kamu çalışanlarının izinli olduğunu açıklamıştı. Peki bugün bankalar açık mı?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Özel bankalar devlete bağlı değildir ve kamu kuruluşu sayılmaz. Bu sebeple özel bankaların açık olması bekleniyor. Aynı zamanda devlet bankalarının da açık olması bekleniyor.

Banka çalışma saatleri genellikle 09.00-17.00 arasındadır. Öğle arası molaları bankadan bankaya farklıdır. Genel olarak tüm bankaların öğle molası 12.30 ile 13.30 saatleri arasında yapılır.

Bugün bankalar açık mı? 26 Ocak İstanbul'da kamu ve özel bankalar açık mı kapalı mı?

TATİL SÜRESİ UZADI!

İstanbul'da kar yağışının cuma gününe kadar devam edeceği, hafta sonu ise yağmur şeklinde görüleceği açıklandı. Soğukların devam edeceği bu günlerde kamu kurumlarında çalışanların izin süreleri uzatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamayı şu ifadelerle duyurdu: "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." Açıklamaların devamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli olacakları bildirildi.

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İstanbul
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