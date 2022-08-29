HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bugün bankalar açık mı? 29 Ağustos 2022 Pazartesi bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

Bugün bankalar açık mı? 29 Ağustos 2022 Pazartesi bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

29.08.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün bankalar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle önceki gün olan 29 Ağustos için birçok vatandaş internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki 29 Ağustos'ta bankalar açık mı? 29 Ağustos 2022 Pazartesi bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Bugün bankalar açık mı? 29 Ağustos 2022 Pazartesi bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

Bugün bankalar açık mı? EFT ve havale gibi işlemler için kendilerine en yakın şubeye gitmek isteyen vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 29 Ağustos'ta bankalar açık mı? 29 Ağustos 2022 Pazartesi bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Bugün yani 29 Ağustos Pazartesi günü bankalar açık olacak. Bankalarda normal mesai saatleri geçerli olacak.

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Salı günü bankalar hizmet vermeyecek. FAST harici yapılan EFT'ler de 31 Ağustos Çarşamba günü hesaplara geçecek.

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR HİZMET VERECEK Mİ?

30 Ağustos günü resmi tatil takvimi içerisinde yer aldığından bankalar hizmet vermeyecek. 30 Ağustos günü diğer tatil günlerinde olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşları da hizmet vermeyecek. Aynı şekilde hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak fakat hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek.

1

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.

2

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

  • Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız.

3

  • Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

  • Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

4

  • İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

  • Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

5

  • Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.

  • 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Türkiye Bayrağı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere Vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

6

  • Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

  • Bu zafer için çıktığı yolda inançla, yılmadan yürüyen gazi ve şehitlerimizi minnetle anar, tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım.

  • Zaferlerle dolu şanlı tarihimiz nesiller boyunca taşıdığımız en değerli mirasımız. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun.

7

  • Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurulan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

  • 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu toprakları hangi şartlarda, nasıl kazandığımızın bilincinde olduğumuz sürece bize her gün zafer bayramı. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29-30 Ağustos'ta Alışveriş merkezleri açık mı, kaça kadar açık?29-30 Ağustos'ta Alışveriş merkezleri açık mı, kaça kadar açık?
Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...
İstanbul'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi İstanbul'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
banka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı dalga konusu oldu! Sosyal medya onları konuşuyor

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

Alkoliklere kızdı, polisle çatıştı!

Alkoliklere kızdı, polisle çatıştı!

İstanbul için yeni kuvvetli yağmur uyarısı!

İstanbul için yeni kuvvetli yağmur uyarısı!

Bakan Koca duyurdu: Kritik gün geldi! Sağlık çalışanları ne kadar teşvik ödemesi alacak?

Bakan Koca duyurdu: Kritik gün geldi! Sağlık çalışanları ne kadar teşvik ödemesi alacak?

İlginizi Çekebilir

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Böyle evlilik sözleşmesi görülmedi! ''Eğer aldatırsa...''

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.