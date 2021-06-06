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Bugün başladı! Türkiye'den gelenlere karantina kalktı

06.06.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Türkiye'yi 'çok yüksek riskli' ülke statüsünden çıkarıp 'riskli ülkeler' listesine dahil etmesiyle ile birlikte bugünden itibaren bu ülkeye seyahat edecek yolcular, zorunlu karantina uygulamasından muaf tutulacaklar.

Bugün başladı! Türkiye'den gelenlere karantina kalktı

Türkiye’de 17 kentten Almanya’da 14 noktaya direkt tarifeli sefer sunan SunExpress, bugün itibarıyla karantinasız Almanya seferlerine başladı. Türkiye ile Almanya arasında seyahat edecek yolcular her iki ülkeye girişte PCR veya hızlı antijen testi sonuçlarından birini veya aşı sertifikası ya da Covid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz etme zorunluluğu bulunuyor.

SunExpress’in Antalya, İzmir, Ankara, Samsun, Adana, Gaziantep, Diyarbakir, Trabzon, Eskişehir, Kayseri, Elazığ, Konya, Hatay, Bodrum, Dalaman, Zonguldak ve Malatya olmak üzere Türkiye’de toplamda 17 şehirden direkt karşılıklı sefer sunduğu Alman destinasyonları şu şekilde: Berlin, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Münih, Münster, Nürnberg, Saarbrücken ve Stuttgart.

Kaynak: DHA

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koronavirüs (Covid-19) Almanya Türkiye karantina

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