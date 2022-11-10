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Bugün borsa açık mı? 10 Kasım’da borsa açık mı kapalı mı olacak?

10.11.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa çalışma saatleri yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. 10 Kasım'da borsaların açık olup olmadığı araştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Peki Bugün borsa açık mı? 10 Kasım’da borsa açık mı kapalı mı olacak? İşte merak edilenler...

Bugün borsa açık mı? 10 Kasım’da borsa açık mı kapalı mı olacak?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününde Atatürk her sene saygı ve sevgiyle anılıyor. Bununla birlikte 10 Kasım'da banka şubelerinin açık mı kapalı mı olacağı araştırılmaya başlandı. Peki Bugün borsa açık mı? 10 Kasım’da borsa açık mı kapalı mı olacak? İşte merak edilenler...

10 KASIM'DA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

10 Kasım resmi tatil değildir. Bu nedenle Banka şubelerinin tamamı açık olacak. EFT, havale gibi işlemler devam edecek. Hesap işlemleri ve ödemeler gerçekleştirilebilecek. Borsa İstanbul hizmetine devam edecek.

Bugün borsa açık mı? 10 Kasım’da borsa açık mı kapalı mı olacak?

İşte resmi gazete içerisinde yer alan tatil günleri:

1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır :

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

Dini bayramlar şunlardır :

  1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

  2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.

D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ana ve ilkokullar ile törenlere iştirak eden kurumlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

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