Bugün bu sırada Narin yerine fotoğrafı var: Okul arkadaşları sırasına ve mezarına çiçekler bıraktı

Türkiye yaklaşık üç hafta Narin'den güzel haber gelmesini beklese de umutlar 19. günde gelen kara haberle söndü. Öldürülüp çuval içinde dere kenarına atılan Narin'in cansız bedeni dün bulundu. Komşu Batı Karakoç köyünden kaldırılan cenazesi kendi köyü Tavşantepe'de toprağa verildi. Cenazeye gözaltındaki aile üyeleri katılmadı.

SINIFTAKİ SIRASINA FOTOĞRAFINI KOYDULAR

Türkiye'de etkili olan yas havası Narin'in sınıfında da hakimdi. Arkadaşları Narin'in sırasına fotoğraflar kondu, çiçek bırakıldı.

MEZARINA ÇİÇEK BIRAKTILAR

Narin’in arkadaşları mezarını da ziyaret etti. Mezara çiçekler bırakan arkadaşları Narin için dua etti.

NARİN'İN OKULUNA EKİP GÖNDERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de katıldığı yayında Narin'in okulu ve arkadaşları için alınan önlemleri açıklayıp şöyle konuştu:

"Narin yavrumuzun başına gelen olaydan dolayı gerçekten bakan olarak, bir baba olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak gerçekten çok üzgünüm. Arkadaşlarına, sevenlere başsağlığı diliyorum. İnşallah böyle bir olayla bir daha karşı karşıya kalmayız. Böyle olaylar olduktan sonra bakanlık olarak biz de sürekli bu tür konularda yapabileceğimiz şeylerle ilgili olarak çocuklarımızın yanında olmaya çaba sarf ediyoruz. Sabahleyin de biz eğitim-öğretim yılının açılışı için bütün birim amirlerimiz, bakan yardımcılarımız, değişik illerde okullarda çocuklarımız ve öğretmenlerimizle bir araya gelmişlerdi. Bugün de Özel Eğitim Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz bir ekip Genel Müdürümüzün başkanlığında Diyarbakır'a gittiler. Narin çocuğumuzun okulunda eğitim-öğretim yılının açılışını orada yaptılar.

NARİN'İN ARKADAŞLARINA PSİKOLOJİK DESTEK

Dört arkadaşımız özel olarak da travma konusunda, travmayla mücadele konusunda ilk müdahaleler konusunda eğitilmiş yetkin dört arkadaşımız Genel Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüzdeki uzman arkadaşlarla beraber eğitim-öğretimi orada açtılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yetkilileriyle beraber okuldaki çocuklarımızın yas ve travma konusundaki süreci atlatmalarına ilişkin alınabilecek tedbirleri aldılar. Allah bir daha başımıza böyle bir şey getirmesin. Temennim odur ki inşallah bu vahşeti işleyen kişiler bir an önce kanun önünde hesap verirler."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır