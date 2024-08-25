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"Bugün de bir kadın cinayeti işlendi" 6 gündür kayıptı, babasının evinin karşısındaki yazlıkta cesedi bulundu: Kredi kartı detayı...

25.08.2024 18:28
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Mersin'den acı haber geldi! 6 gündür kayıp olan öğretmenin cinayeti kurban gittiği ortaya çıktı. Talihsiz matematik öğretmeninin cansız bedeni babasının evinin karşısındaki yazlıkta çıktı. Şüpheli erkek arkadaşının, öğretmen kayıpken onun kredi kartını kullandığı ve nakit para çektiği belirlendi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi öğretmenin bir yazlık dairede öldürüldüğü ortaya çıktı.

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GÜNLERDİR HABER ALINAMIYORDU

Olay, Ayaş Yemişkumu Mahallesi Sebaste Caddesi’ndeki bir yazlık sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 47 yaşındaki 2 çocuk annesi matematik öğretmeni Devrim Emir’den 6 gündür ailesi haber alamadı.

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KARŞI YAZLIKTA BULUNDU

6 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamayan Emir’in cenazesi bugün sitede babasının evinin karşısındaki yazlık daire bulundu. Eşyalı yazlık dairede gelen kötü kokular üzerine kayıp kadının aile bireyleri tarafından çağrılan çilingirle kapı açıldı. Kapı açıldığında kayıp öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı. Durum jandarma ekiplerine bildirildi. Jandarma ekipleri çevrede tedbir alırken savcı ve olay yeri ekipleri inceleme yaptı.

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6 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan ilk incelemede kadının 5-6 gün önce bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. İnceleme sonrasında evden alınan öğretmenin cenazesi ön otopsi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

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ERKEK ARKADAŞI KARTINI KULLANMIŞ

Cinayetle ilgili bekar olan Devrim Emir’in erkek arkadaşı M.O.’nun şüpheli konumunda arandığı öğrenildi. Kadının kayıp olduğu günler içerisinde şüpheli M.O.’nun kredi kartından birkaç defa nakit para çektiği ve alışveriş yaptığı ortaya çıktı.

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"BUGÜN DE BİR KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ"

Ailenin avukatlarından Erol Bediz yaptığı açıklamada, "Kadın cinayetleri bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Bugün de bir kadın cinayeti işlendi. Şüpheliler araştırılıyor, soruşturma devam ediyor muhakkak yakalanacak. Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için yasalarda gerekli değişikliklerin yapılmasını diliyoruz" dedi.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Öğretmen Mersin
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