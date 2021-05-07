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Bugün deprem mi oldu? | 7 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

07.05.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde devam eden küçük şiddetli depremler halen devam ediyor. Ancak 7 Mayıs itibariyle gerçekleşen çok fazla deprem kaydedilmedi. Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesine göre, 7 Mayıs itibariyle 11 deprem meydana geldi. Meydana gelen depremlerin geneli Akdeniz Bölgesi’nde bulunurken, büyüklüğü 2’yi geçen bir deprem kaydedilmedi.

Bugün deprem mi oldu? | 7 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde gerçekleşen depremler devam ediyor. Özellikle Oniki Adalar merkezli depremler bir süredir olduğu gibi bugün de listede yer alıyor. AFAD son depremler listesine göre 7 Mayıs itibariyle toplamda 12 deprem kaydedildi. Kaydedilen depremler arasında büyüklüğü 2’yi geçen bir deprem ise gözlenmedi.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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