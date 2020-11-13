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Bugün deprem oldu mu? Türkiye genelinde deprem oldu mu? 13 Kasım son depremler listesi!

13.11.2020 17:23 | Son Güncelleme:
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Bugün deprem oldu mu? Türkiye genelinde deprem oldu mu? 13 Kasım son depremler listesi!

30 Ekim Cuma günü İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin sonrasında başta İzmirli vatandaşlar olmak üzere pek çok kişi tarafından “bugün deprem oldu mu” sorusunun cevabını araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi artçtı depremlerin detaylarını paylaşmayı sürdürüyor. AFAD’ın resmi internet sitesindeki “son depremler” bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 13 Kasım Cuma deprem listesi!

Türkiye dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alıyor. Yüz ölçümünün yaklaşık %42’si birinci deprem kuşağı içinde bulunan Türkiye’de gün içerisinde yüzlerce küçük şiddetli sarsıntı yaşanıyor. Özellikle uzmanlar büyük İstanbul depremi için vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Gözler İstanbul’a çevrilmişken 30 Ekim Cuma merkez üssü İzmir’in Seferihisar açıkları olarak belirtildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin şiddeti 6.6 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada meydana gelen depremin 6.8 şiddetinde olduğu ve Ege Denizi'nde meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen depremin derinliği 16,5 km derinlikte meydana geldiği duyuruldu.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde büyük yıkıma neden olan depremin sonrasında başta İzmir olmak üzere pek çok il artçı depremlerle sallandı. Yaşanan sallantıları hissedenler şiddetine ve saatine ilişkin sorularının yanıtını merakla araştırıyor. Peki 13 Kasım Cuma günü deprem oldu mu? İşte, Son dakika deprem listesi ile ilgili tüm detaylar...

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

AFAD’ın resmi internet sitesindeki bilgilere göre bugün deprem oldu mu 13 Kasım sorusunun cevabı dakikalar içinde değişiklik gösteriyor. İnternet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda depremin saati, enlemi, boylamı, derinliği ve büyüklüğüne ilişkin bilgiler veriliyor.

AFAD 13 KASIM SON DEPREMLER

13 Kasım 2020 Cuma Ege Denizi ve Kuşadası Körfezi’ndeki hareketlilik sürüyor. Ege Denizi büyüklükleri 2-3 arasında değişen artçı depremlerle sallanıyor. Sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi ve Kuşadası Körfezi’nde çok sayıda artçı depremler meydana geldi. Ege Denizi ve Kuşadası Körfezi’nin dışında Sivas’ın Divriği, Manisa’nın Salihli, Malatya’nın Pütürge, Muğla’nın Menteşe, Osmaniye’nin Kadirli’nin, Rize’nin İkizdere, Balıkesir’in Bigadiç, Çanakkale’nin Ayvacık, Malatya’nın Hekimhan, Kahramanmaraş’ın Andirin, Van’ın Tusba ve Ankara’nın Beypazarı ilçeleri de artçı depremlerin merkezi oldu.

Oturduğum yer depreme dayanıklı mı? Deprem dayanıklılık testi nasıl yaptırılır? Binanın deprem riski taşıyıp taşımadığı nasıl anlaşılır?Oturduğum yer depreme dayanıklı mı? Deprem dayanıklılık testi nasıl yaptırılır? Binanın deprem riski taşıyıp taşımadığı nasıl anlaşılır?

Kaydedilen depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek için AFAD'ın internet sitesinin yanında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından oluşturulan sayfa da yardımcı oluyor.

13 KASIM SON DEPREMLER


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