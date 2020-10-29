HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bugün deprem oldu mu? Türkiye genelinde deprem oldu mu? 29 Ekim son depremler listesi!

Bugün deprem oldu mu? Türkiye genelinde deprem oldu mu? 29 Ekim son depremler listesi!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2020 17:57 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde meydana gelen yüksek şiddetli depremlerin sonrasında vatandaşlar tarafından “bugün deprem oldu mu” sorusunun cevabını araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi aniden meydana gelen depremlerin detaylarını paylaşmayı sürdürüyor. AFAD’ın resmi internet sitesindeki “son depremler” bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 29 Ekim Perşembe AFAD deprem listesi!

Bugün deprem oldu mu? Türkiye genelinde deprem oldu mu? 29 Ekim son depremler listesi!

Türkiye dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alıyor. Yüz ölçümünün yaklaşık %42’si birinci deprem kuşağı içinde yer alan Türkiye’de gün içerisinde yüzlerce küçük şiddetli sarsıntı yaşanıyor. Yaşanan sarsıntıları hissedenler depremin şiddetine ve saatine ilişkin sorularının yanıtını merakla araştırıyor. Peki 29 Ekim Perşembe günü deprem oldu mu? İşte, son dakika deprem listesi ile ilgili tüm detaylar...

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

AFAD’ın resmi internet sitesindeki bilgilere göre bugün deprem oldu mu 29 Ekim sorusunun cevabı dakikalar içinde değişiklik gösteriyor. İnternet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda depremin saati, enlemi, boylamı, derinliği ve büyüklüğüne ilişkin bilgiler veriliyor.

AFAD 29 EKİM SON DEPREMLER

29 Ekim 2020 Perşembe günü öğle saatlerinde Malatya, Manisa, Muğla ve Şırnak illerinde küçük çaplı sarsıntılar yaşandı. Marmara Denizi ve Ege Denizi’nde de hareketlenmeler yaşandı.

Kaydedilen depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek için AFAD'ın internet sitesinin yanında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından oluşturulan sayfa da yardımcı oluyor.

29 EKİM SON DEPREMLER


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor
29 Ekim'e özel zeybek şöleni!29 Ekim'e özel zeybek şöleni!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fransa'da kilise yakınında korkutan saldırı
Fransa'da kilise yakınında korkutan saldırı
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Vakaların yüzde 84 arttığı ilde yasak olacak mı? Vali açıkladı
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
29 Ekim'e özel bin kişilik zeybek!
29 Ekim'e özel zeybek şöleni!
29 Ekim'i böyle kutladılar! Başkent sokaklarında klasik araba geçidi
29 Ekim'i böyle kutladılar! Başkent sokaklarında renkli anlar
29 Ekim'i yüzerek kutladılar!
29 Ekim'i yüzerek kutladılar!
Freni boşalan kamyon 6 aracı biçti!
Freni boşalan kamyon 6 aracı biçti!
Üzerine düşen halı balyasının altında can verdi!
Taşıdığı halının altında ezilerek öldü!
Hamileler covid-19 pandemisinden nasıl korunmalı? Bu 10 kuralı sakın unutmayın
Hamileler dikkat! Bu 10 kuralı sakın unutmayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.