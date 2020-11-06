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Bugün deprem oldu mu? Türkiye genelinde deprem oldu mu? 6 Kasım son depremler listesi!

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2020 17:30 | Son Güncelleme

30 Ekim Cuma günü İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin sonrasında başta İzmirli vatandaşlar olmak üzere pek çok kişi tarafından “bugün deprem oldu mu” sorusunun cevabını araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi artçtı depremlerin detaylarını paylaşmayı sürdürüyor. AFAD’ın resmi internet sitesindeki “son depremler” bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 6 Kasım Cuma deprem listesi!

Bugün deprem oldu mu? Türkiye genelinde deprem oldu mu? 6 Kasım son depremler listesi!

Türkiye dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alıyor. Yüz ölçümünün yaklaşık %42’si birinci deprem kuşağı içinde bulunan Türkiye’de gün içerisinde yüzlerce küçük şiddetli sarsıntı yaşanıyor. Özellikle uzmanlar büyük İstanbul depremi için vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Gözler İstanbul’a çevrilmişken 30 Ekim Cuma merkez üssü İzmir’in Seferihisar açıkları olarak belirtildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin şiddeti 6.6 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada meydana gelen depremin 6.8 şiddetinde olduğu ve Ege Denizi'nde meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen depremin derinliği 16,5 km derinlikte meydana geldiği duyuruldu.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde büyük yıkıma neden olan depremin sonrasında İzmirliler çok sayıda artçı deprem ile sarsıldı. Yaşanan sarsıntıları hissedenler depremin şiddetine ve saatine ilişkin sorularının yanıtını merakla araştırıyor. Peki 6 Kasım Cuma günü deprem oldu mu? İşte, Son dakika deprem listesi ile ilgili tüm detaylar...

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

AFAD’ın resmi internet sitesindeki bilgilere göre bugün deprem oldu mu 6 Kasım sorusunun cevabı dakikalar içinde değişiklik gösteriyor. İnternet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda depremin saati, enlemi, boylamı, derinliği ve büyüklüğüne ilişkin bilgiler veriliyor.

AFAD 6 KASIM SON DEPREMLER

6 Kasım 2020 Cuma günüde Ege Denizi’ndeki hareketlilik sürüyor. Artçı depremlerin sürekli devam ettiği Ege Denizi büyüklükleri 2-3 arasında değişen artçılarla sallanıyor. Sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi ve Kuşadası Körfezi’nde artçı depremler meydana geldi. Kahramanmaraş Nurhak ve Bingöl Karlıova’da da artçı depremler oluştu.

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Kaydedilen depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek için AFAD'ın internet sitesinin yanında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından oluşturulan sayfa da yardımcı oluyor.

6 KASIM SON DEPREMLER


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