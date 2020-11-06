Bugün deprem oldu mu? Türkiye genelinde deprem oldu mu? 6 Kasım son depremler listesi!

Türkiye dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alıyor. Yüz ölçümünün yaklaşık %42’si birinci deprem kuşağı içinde bulunan Türkiye’de gün içerisinde yüzlerce küçük şiddetli sarsıntı yaşanıyor. Özellikle uzmanlar büyük İstanbul depremi için vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Gözler İstanbul’a çevrilmişken 30 Ekim Cuma merkez üssü İzmir’in Seferihisar açıkları olarak belirtildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin şiddeti 6.6 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada meydana gelen depremin 6.8 şiddetinde olduğu ve Ege Denizi'nde meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen depremin derinliği 16,5 km derinlikte meydana geldiği duyuruldu.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde büyük yıkıma neden olan depremin sonrasında İzmirliler çok sayıda artçı deprem ile sarsıldı. Yaşanan sarsıntıları hissedenler depremin şiddetine ve saatine ilişkin sorularının yanıtını merakla araştırıyor. Peki 6 Kasım Cuma günü deprem oldu mu? İşte, Son dakika deprem listesi ile ilgili tüm detaylar...