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Bugün EBA TV’de hangi dersler var? EBA TV ortaokul yayın akışı nasıl? EBA TV ortaokul haftalık ders programı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.09.2020 14:50 | Son Güncelleme

Öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken bir yandan da EBA TV ortaokul yayın akışı hakkında araştırma yapıyor. Öğrenciler kadar velilerin de merak ettiği EBA TV ortaokul ders programı için detaylar aktarıldı. Peki, bugün EBA TV’de hangi dersler var? İşte tüm detaylar ve merak edilenler...

Bugün EBA TV’de hangi dersler var? EBA TV ortaokul yayın akışı nasıl? EBA TV ortaokul haftalık ders programı!

Uzaktan eğitim süreci öğrenciler için devam ederken bir yandan da EBA TV ortaokul ders programı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Öğrenciler kadar veliler de EBA TV ortaokul yayın akışı detaylarını merak ediyor. Paylaşılan bilgilere göre EBA TV ortaokul ders programı 26 Eylül itibarıyla 2 Ekim tarihine kadar belli oldu. Şimdi ortaokul öğrencileri hangi derslerin hangi saatlerde yapılacağını inceliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

BUGÜN EBA TV’DE HANGİ DERSLER VAR?

EBA TB ortaokul yayın akışı 26 Eylül için ders programı belli oldu. Dersler 21.30’da sona erecek. Öğrenciler yayınlar doğrultusunda sınıflarına göre ders programlarını takip ediyor ve yayınları kaçırmamaya gayret ediyor. Öğrenciler, paylaşılan yayın akışlarını takip ederek kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte olduğunu öğreniyor. Böylece kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının olduğu saatlerde ekran başında olmaları gerekmiyor.

Bugün EBA TV’de hangi dersler var?

EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI 27 EYLÜL

EBA TV ortaokul ders programı 27 Eylül doğrultusunda LGS hazırlık derslerinin yanı sıra sosyal bilgiler, fen bilimleri ve inkılap tarihi ve Atatürkçülük gibi dersler bulunuyor.

Bugün EBA TV’de hangi dersler var?

EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI 28 EYLÜL

EBA TV ortaokul ders programı 28 Eylül tarihi için ortaokul öğrencilerini Türkçe ve Matematik dersleri bekliyor. Aynı zamanda programda Özel Eğitim Türkçe ve Özel Eğitim Matematik dersleri de bulunuyor. Koronavirüs salgını sebebiyle eğitimler EBA TV üstünden sürerken öğrencilerin alacağı derslerle ilgili detaylar da haftalık olarak paylaşılıyor.

Bugün EBA TV’de hangi dersler var?

EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI 29 EYLÜL

EBA TV ortaokul ders programı 29 Eylül tarihi yayın akışına bakıldığı zaman ortaokul öğrencileri için sosyal bilimler, fen bilimleri ve inkılap tarihi ve Atatürkçülük gibi dersler görünüyor. Aynı zamanda akış içerisinde Özel Eğitim Türkçe ve Özel Eğitim Fen Bilimleri dersleri de yer alıyor.

Bugün EBA TV’de hangi dersler var?

EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL

EBA TV ortaokul ders programı 30 Eylül tarihli yayın akışında ortaokul öğrencileri için İngilizce, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tasarım Beceri Atölyeleri, Özel Eğitim Sosyal Bilgiler ve Özel Eğitim Matematik gibi dersler yer alıyor.

Bugün EBA TV’de hangi dersler var?

EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI 1 EKİM

Haftanın sonlarına doğru yaklaşılırken EBA TV ortaokul ders programı 1 Ekim tarihinde ortaokul öğrencileri için planlanan dersler arasında Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik, Özel Eğitim Türkçe, Özel Eğitim Beceri Öğretimi ve Tasarım Beceri Atölyeleri gibi dersler yer alıyor.

Bugün EBA TV’de hangi dersler var?

EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI 2 EKİM

Haftanın son günü olan Cuma günkü EBA TV ortaokul ders programı 2 Ekim yayın akışında ise ortaokul öğrencileri için İngilizce, Fen Bilimleri, Tasarım Beceri Atölyeleri, Özel Eğitim Beceri Öğretimi ve Özel Eğitim Türk İşaret Dili gibi dersler yer alıyor.

Bugün EBA TV’de hangi dersler var?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olarak nitelendirilen Eğitim Bilişim Ağı yani EBA, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülen bir sosyal eğitim platformu. Platformun amacı ise evde, okulda ve ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanılarak materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitim entegrasyonunun sağlanması oluyor.

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