Bugün EBA TV’de hangi dersler var? EBA TV ortaokul yayın akışı nasıl? EBA TV ortaokul haftalık ders programı!

Uzaktan eğitim süreci öğrenciler için devam ederken bir yandan da EBA TV ortaokul ders programı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Öğrenciler kadar veliler de EBA TV ortaokul yayın akışı detaylarını merak ediyor. Paylaşılan bilgilere göre EBA TV ortaokul ders programı 26 Eylül itibarıyla 2 Ekim tarihine kadar belli oldu. Şimdi ortaokul öğrencileri hangi derslerin hangi saatlerde yapılacağını inceliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

BUGÜN EBA TV’DE HANGİ DERSLER VAR?

EBA TB ortaokul yayın akışı 26 Eylül için ders programı belli oldu. Dersler 21.30’da sona erecek. Öğrenciler yayınlar doğrultusunda sınıflarına göre ders programlarını takip ediyor ve yayınları kaçırmamaya gayret ediyor. Öğrenciler, paylaşılan yayın akışlarını takip ederek kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte olduğunu öğreniyor. Böylece kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının olduğu saatlerde ekran başında olmaları gerekmiyor.

EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI 27 EYLÜL

EBA TV ortaokul ders programı 27 Eylül doğrultusunda LGS hazırlık derslerinin yanı sıra sosyal bilgiler, fen bilimleri ve inkılap tarihi ve Atatürkçülük gibi dersler bulunuyor.