HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bugün eczanaler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

Bugün eczanaler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

02.05.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı münasebetiyle resmi tatillerde bir çok kamu, kurum ve kuruluş kapalı olacak. Vatandaşlar, eczanelerin mesai saatleri ile ilgili internette sorgulamaya yapmaya başladı. Peki bugün eczaneler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı? İşte ayrıntılar...

Bugün eczanaler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı 4 Mayıs günü sona erecek. Bu üç günlük süre içerisinde eczanede işi olan vatandaşlar, eczanelerin bayramda açık olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Peki bugün eczaneler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı? İşte ayrıntılar...

Yarın eczanaler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramının 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü eczaneler hizmet vermeyecek.

Yarın eczanaler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

Ramazan Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.

Yarın eczanaler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nda bankalar kapalı olacak. Bankada işi olan vatandaşlar bir sonraki iş günü olan 5 Mayıs'ı bekleyecek. 2 Mayıs 2022 Pazartesi, 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. Ancak havale mobil uygulamalar ve ATM’ler aracılığıyla yapılabilecek. Aynı şekilde bankanızın FAST anlaşması varsa EFT de yapabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayram namazını kaçıran kişiler ne yapmalı?Bayram namazını kaçıran kişiler ne yapmalı?
Doktor çiftin tartışması kanlı bitti! Önce eşini yaraladı ardından intihar ettiDoktor çiftin tartışması kanlı bitti! Önce eşini yaraladı ardından intihar etti
Dünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar kameradaDünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...

Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...

Doktor çiftin tartışması kanlı bitti! Önce eşini yaraladı ardından intihar etti

Doktor çiftin tartışması kanlı bitti! Önce eşini yaraladı ardından intihar etti

Sel felaketi! Araçlar sular altında kaldı

Sel felaketi! Araçlar sular altında kaldı

Bakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladı

İlginizi Çekebilir

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.