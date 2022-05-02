Bugün eczanaler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı 4 Mayıs günü sona erecek. Bu üç günlük süre içerisinde eczanede işi olan vatandaşlar, eczanelerin bayramda açık olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Peki bugün eczaneler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı? İşte ayrıntılar...
Ramazan Bayramının 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü eczaneler hizmet vermeyecek.
Ramazan Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.
Ramazan Bayramı'nda bankalar kapalı olacak. Bankada işi olan vatandaşlar bir sonraki iş günü olan 5 Mayıs'ı bekleyecek. 2 Mayıs 2022 Pazartesi, 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. Ancak havale mobil uygulamalar ve ATM’ler aracılığıyla yapılabilecek. Aynı şekilde bankanızın FAST anlaşması varsa EFT de yapabilirsiniz.
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