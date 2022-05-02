Bugün eczanaler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı 4 Mayıs günü sona erecek. Bu üç günlük süre içerisinde eczanede işi olan vatandaşlar, eczanelerin bayramda açık olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Peki bugün eczaneler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramının 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü eczaneler hizmet vermeyecek.

Ramazan Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nda bankalar kapalı olacak. Bankada işi olan vatandaşlar bir sonraki iş günü olan 5 Mayıs'ı bekleyecek. 2 Mayıs 2022 Pazartesi, 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. Ancak havale mobil uygulamalar ve ATM’ler aracılığıyla yapılabilecek. Aynı şekilde bankanızın FAST anlaşması varsa EFT de yapabilirsiniz.



