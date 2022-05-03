Bugün eczaneler açık mı? 3 Mayıs'ta hangi eczaneler açık? İşte açık olan nöbetçi eczaneler

Eczanelerin bugün açık olup olmadığı, ilaçlarını temin etmek isteyen kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Bayram süresi boyunca kapalı olan eczaneler yerine, nöbetçi eczaneler görev alıyor. Her semtin farklı bölgelerinde açık olan nöbetçi eczanelerle ilgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü liste yayımladı. İşte bayram boyunca açık olan nöbetçi eczanelerin listesi.

3 MAYIS (BUGÜN) ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı nedeniyle Arefe Günü yarım gün çalışan eczaneler, bayram boyunca kapalı olacak. Kapalı olan eczanelerin yerine görev alan birçok nöbetçi eczane bulunuyor. 2 Mayıs Pazartesi tarihinde başlayan bayram 4 Mayıs Çarşamba günü bitiyor. Bayram süresi boyunca açık olan nöbetçi eczane listelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

