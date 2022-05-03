HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bugün eczaneler açık mı? 3 Mayıs'ta hangi eczaneler açık? İşte açık olan nöbetçi eczaneler

Bugün eczaneler açık mı? 3 Mayıs'ta hangi eczaneler açık? İşte açık olan nöbetçi eczaneler

03.05.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün eczaneler açık mı, hangi nöbetçi eczaneler açık? sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından internet üzerinden araştırılmaya başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olan eczaneler yerine, nöbetçi eczaneler yer alıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla birlikte, 3 Mayıs tarihli açık olan nöbetçi eczaneler listesi paylaşıldı. Peki, bugün eczaneler açık mı? 3 Mayıs'ta hangi eczaneler açık? İşte açık olan nöbetçi eczaneler.

Bugün eczaneler açık mı? 3 Mayıs'ta hangi eczaneler açık? İşte açık olan nöbetçi eczaneler

Eczanelerin bugün açık olup olmadığı, ilaçlarını temin etmek isteyen kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Bayram süresi boyunca kapalı olan eczaneler yerine, nöbetçi eczaneler görev alıyor. Her semtin farklı bölgelerinde açık olan nöbetçi eczanelerle ilgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü liste yayımladı. İşte bayram boyunca açık olan nöbetçi eczanelerin listesi.

nöbetçi eczaneler

3 MAYIS (BUGÜN) ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı nedeniyle Arefe Günü yarım gün çalışan eczaneler, bayram boyunca kapalı olacak. Kapalı olan eczanelerin yerine görev alan birçok nöbetçi eczane bulunuyor. 2 Mayıs Pazartesi tarihinde başlayan bayram 4 Mayıs Çarşamba günü bitiyor. Bayram süresi boyunca açık olan nöbetçi eczane listelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya Camii'nde rekor!Ayasofya Camii'nde rekor!
"Adeta şok olduk" dedi ve ekledi: "Bedelini ödeyecek""Adeta şok olduk" dedi ve ekledi: "Bedelini ödeyecek"
“10 güne kadar kalan kısıtlamalar kalkacak''“10 güne kadar kalan kısıtlamalar kalkacak''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

Hangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtı

Hangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtı

Rusya'nın yeni hedefi ortaya çıktı! Dünyayı ayağa kaldıracak suçlama

Rusya'nın yeni hedefi ortaya çıktı! Dünyayı ayağa kaldıracak suçlama

Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı

Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı

İlginizi Çekebilir

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.