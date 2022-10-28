HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık olacak? 28 Ekim 2022 Cuma eczanelerin çalışma saatleri!

Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık olacak? 28 Ekim 2022 Cuma eczanelerin çalışma saatleri!

28.10.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce olan 28 Ekim'de çok sayıda kamu kurumu ve özel işletmeler yarım gün hizmet verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 1,5 gün sürecek resmi tatil sebebiyle bugün ilaç almak isteyen birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 28 Ekim'de eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık olacak? İşte 28 Ekim 2022 Cuma günü eczanelerin çalışma saatleri...

Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık olacak? 28 Ekim 2022 Cuma eczanelerin çalışma saatleri!

Bugün eczanelerin açık mı olduğu yoksa yarım gün mü hizmet verdiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim Cuma günü saat 13.00'te başlayacak. Peki, 28 Ekim'de eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık olacak? 28 Ekim 2022 Cuma günü eczanelerin çalışma saatleri ile ilgili merak edilenler haberimizde...

e2

28 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir.

Eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arası açık olacak.

e3

28 EKİM'DE ECZANELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Diğer eczaneler ise kapalı olacak.

29 EKİM VE 28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29-ekim-resmi-tatil

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tutuklanan Fincancı hakkında yeni gelişmeTutuklanan Fincancı hakkında yeni gelişme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandıTTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 ekim eczane çalışma saatleri

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

AB'den benzin ve dizel otomobiller için karar! 2035'te yasaklanacak

AB'den benzin ve dizel otomobiller için karar! 2035'te yasaklanacak

İki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdı

İki turistle erotik dansı olay oldu! Yorum yağdı

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

İlginizi Çekebilir

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.