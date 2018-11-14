- "Bugün edebiyata ve kültüre yatkınlık biraz aksadı"

İSTANBUL (AA) - Gazeteci, yazar Gürbüz Azak, Türk sinemasının zayıf bir dönemden geçtiğini ifade ederek, "Bir, iki imzayı ancak alkışlayabiliriz. Dökülüyor sinemamız. Kendimize dönmemiz şart. Din alimlerimiz, sanatkarlarımız neden dizi, film olarak ele alınmaz? İnşallah bunları yapan biri çıkar, birilerinin kulağına gider." dedi.

Bu yıl "Hayatı Edebiyatla Kuşatmak" ana temasıyla ziyaretçilerini ağırlayan "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nın etkinlikleri kapsamında Damla Yayınevi tarafından "Türkiye'de Tefrika Romancılık" başlıklı oturum düzenlendi.

Yönetimini Mehmet Nuri Yardım'ın üstlendiği, TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi'nin Büyükada Salonu'nda gerçekleştirilen konuşmada, yazar ve senarist Üstün İnanç ile Gürbüz Azak konuşmacı olarak yer aldı.

- "Tefrikaların yerini bugün diziler aldı"

Üstün İnanç, tefrikaların Batı kaynaklı olduğunu, Osmanlı Devleti zamanında, Tanzimat dönemi sırasında yazılmaya başlandığını söyledi.

Cumhuriyet kuruluşunun ilk yıllarında tefrikaların popüler bir dönemde olduğuna işaret eden İnanç, "Tefrikaların maliyeti o dönem düşüktü. Tefrikalar içerisinde en çarpıcısı ise 1940'lı yıllarda Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu'nun yazdığı 'Kara Davut'tu. Vakit gazetesinde yayınlanıyor ve o kadar ilgi görüyordu ki daha sonra gazete kalmıyor, yayınevinin kapısına bir gazeteyi alabilmek için millet üşüşüyordu." diye konuştu.