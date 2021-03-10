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Bugün hangi kandil? Miraç kandilinin önemi nedir?

10.03.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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Bugün hangi kandil? Miraç kandilinin önemi nedir?

Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayı, Müslümanlar için önemli ibadet ayları arasında yer alıyor. Bu senenin ikinci kandili olan Miraç Kandili ise Recep ayının 27. gecesi gerçekleşir. Bu sene 10 Mart Çarşamba gününe denk gelen Miraç Kandilini vatandaşlar “Bugün hangi kandil?” olarak araştırmaya devam ediyor. Peygamberimizin Allah’a yükselişini konu edinen Miraç Kandili nedir? Miraç Kandilinin önemi nedir?

İslam dininde önemli bir yere sahip olan Miraç Kandilinde ne oldu? Bu sene 10 Mart Çarşamba gününe denk gelen Miraç Kandilinde ne oldu? Miraç gecesi nedir? Detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ KANDİL?

Kelime anlamı olarak Miraç; göğe çıkma, yükselme anlamlarına geliyor. Miraç olayı, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği olaya verilen isimdir. Miraç Kandili bu yıl 10 Mart Çarşamba gününde idrak ediliyor.

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ

Miraç, İslamiyet’te Peygamberimizin göğe yükselmesi olayına verilen isimdir. Arapçada kelime olarak Miraç; yükseğe çıkma ve merdiven anlamlarına gelir. Miraç olayı hicretten bir yıl ya da 17 ay önce Recep ayının 27. Gecesi gerçekleşir. Miraç olayının iki aşaması bulunur. İlk aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Kudüs’e götürülür. Kur’an’da geçen bu aşama, gece yürüyüşü anlamına gelen “İsra” olarak adlandırılır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz’in (s.a.s) Kudüs’ten Allah’a yükselişini konu edinir. Miraç olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da geçmez. Ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde yer alır.

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Beş vakit namaz, Miraç gecesinde farz kılınır, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verilir ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirilir.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetmiştir.

2021 KANDİL GÜNLERİ

  • 10 Mart: Miraç Kandili
  • 27 Mart: Berat Kandili
  • 17 Ekim: Mevlid Kandili

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