Bugün hangi kandil? Miraç kandilinin önemi nedir?

İslam dininde önemli bir yere sahip olan Miraç Kandilinde ne oldu? Bu sene 10 Mart Çarşamba gününe denk gelen Miraç Kandilinde ne oldu? Miraç gecesi nedir? Detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ KANDİL?

Kelime anlamı olarak Miraç; göğe çıkma, yükselme anlamlarına geliyor. Miraç olayı, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği olaya verilen isimdir. Miraç Kandili bu yıl 10 Mart Çarşamba gününde idrak ediliyor.

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ

Miraç, İslamiyet’te Peygamberimizin göğe yükselmesi olayına verilen isimdir. Arapçada kelime olarak Miraç; yükseğe çıkma ve merdiven anlamlarına gelir. Miraç olayı hicretten bir yıl ya da 17 ay önce Recep ayının 27. Gecesi gerçekleşir. Miraç olayının iki aşaması bulunur. İlk aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Kudüs’e götürülür. Kur’an’da geçen bu aşama, gece yürüyüşü anlamına gelen “İsra” olarak adlandırılır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz’in (s.a.s) Kudüs’ten Allah’a yükselişini konu edinir. Miraç olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da geçmez. Ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde yer alır.