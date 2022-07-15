HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bugün hangi yollar kapalı? 15 Temmuz'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Bugün hangi yollar kapalı? 15 Temmuz'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

15.07.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün hangi yollar kapalı sorusunun yanıtı, 15 Temmuz'da yapılacak anma programları nedeniyle birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bugün İstanbul'un belli bölgelerinde anma programları düzenlenecek. Bu programlar neticesinde ise bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, bugün hangi yollar kapalı? 15 Temmuz'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Bugün hangi yollar kapalı? 15 Temmuz'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul'da bugün hangi yolların trafiğe kapatılacağı, 15 Temmuz'da yapılacak anma programları nedeniyle merak edilmeye başladı. Valilik tarafından gelen açıklamalar sonrasında İstanbul'da bugün hangi yolların kapalı olduğu ve alternatif güzergahlar paylaşıldı. Peki, bugün hangi yollar kapalı? 15 Temmuz'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

VALİLİK AÇIKLADI

Valilik tarafından yapılan açıklama sonrasında İstanbul'da bugün trafiğe kapatılacak olan yollar belirlendi. Açıklamada,

"Fatih Saraçhane’de 15 Temmuz’da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14.07.2022" denildi.

15 TEMMUZ'DA KAPALI OLAN YOLLAR

  1. Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak)
  2. İtfaiye Caddesi
  3. Büyük Karaman Caddesi
  4. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler İstikameti
  5. Dolap Caddesi Horhor Caddesi Kesişimi Kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi
    İstikametine Horhor Caddesi Kapatılacak
  6. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane İstikametine Kapatılacak

Alternatif Yollar

  1. Atatürk Bulvarı
  2. Akdeniz Caddesi
  3. Balat Sahil Yolu
  4. Vatan Caddesi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartıştığı akrabasının dükkanına kurşun yağdırdıTartıştığı akrabasının dükkanına kurşun yağdırdı
Nazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktıNazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktı
2 bin 300 liralık masrafa 10 lira bırakıldı! Şaka mı gerçek mi?2 bin 300 liralık masrafa 10 lira bırakıldı! Şaka mı gerçek mi?
Anahtar Kelimeler:
15 temmuz kapalı yollar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KYK borçları için flaş gelişme!

KYK borçları için flaş gelişme!

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme... ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar çıktı! Gözler Biden'a çevrildi

Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme... ABD Temsilciler Meclisi'nden skandal karar çıktı! Gözler Biden'a çevrildi

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

İlginizi Çekebilir

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Eski hallerini gören inanamıyor! En yakınları bile tanıyamıyor

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.