İstanbul'da bugün hangi yolların trafiğe kapatılacağı, 15 Temmuz'da yapılacak anma programları nedeniyle merak edilmeye başladı. Valilik tarafından gelen açıklamalar sonrasında İstanbul'da bugün hangi yolların kapalı olduğu ve alternatif güzergahlar paylaşıldı. Peki, bugün hangi yollar kapalı? 15 Temmuz'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Valilik tarafından yapılan açıklama sonrasında İstanbul'da bugün trafiğe kapatılacak olan yollar belirlendi. Açıklamada,
"Fatih Saraçhane’de 15 Temmuz’da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14.07.2022" denildi.
Alternatif Yollar
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