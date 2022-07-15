İstanbul'da bugün hangi yolların trafiğe kapatılacağı, 15 Temmuz'da yapılacak anma programları nedeniyle merak edilmeye başladı. Valilik tarafından gelen açıklamalar sonrasında İstanbul'da bugün hangi yolların kapalı olduğu ve alternatif güzergahlar paylaşıldı. Peki, bugün hangi yollar kapalı? 15 Temmuz'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

VALİLİK AÇIKLADI

Valilik tarafından yapılan açıklama sonrasında İstanbul'da bugün trafiğe kapatılacak olan yollar belirlendi. Açıklamada,

"Fatih Saraçhane’de 15 Temmuz’da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14.07.2022" denildi.

15 TEMMUZ'DA KAPALI OLAN YOLLAR

Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak) İtfaiye Caddesi Büyük Karaman Caddesi Kavalalı Sokak Macar Kardeşler İstikameti Dolap Caddesi Horhor Caddesi Kesişimi Kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi

İstikametine Horhor Caddesi Kapatılacak Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane İstikametine Kapatılacak

Alternatif Yollar

